Северная Корея строит атомную подлодку? Что заметили военные

Строительство, вероятно, все еще находится на ранней стадии

Южнокорейские военные обнаружили частичные признаки того, что Северная Корея (КНДР) якобы начала строительство атомной подводной лодки. Однако ядерный реактор и другие ключевые компоненты для такой подлодки еще приобретены не были.

Такие данные изложены в докладе Агентства военной разведки Южной Кореи, направленном депутату Кан Дэ Сику из правящей Партии народной власти. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Местный военный чиновник сообщил, что было замечено строительство Северной Кореей подводной лодки, которая по своим размерам превосходит существующие суда, в северо-восточном районе Синпо, где расположены объекты, связанные с подводными лодками.

Еще в 2021 году Ким Чен Ын на съезде правящей партии осмотрел проект по строительству атомной подводной лодки, пообещав разработать такую ​​подлодку среди других современных систем вооружения.

"Поскольку строительство все еще находится на ранней стадии, необходимо дополнительное подтверждение того, будет ли он работать на атомной энергии", — говорится в сообщении.

Также в материале указывают, что военные КНДР рассматривают возможность использования атомной энергии на судне из-за его размера. Но, по оценкам, Северная Корея еще не приобрела ядерный реактор и другие ключевые компоненты для такой подводной лодки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что северокорейский режим уже передал российским военным полтора миллиона снарядов, однако есть важный нюанс не в пользу РФ.