Президент Сербии развернул шарф с "флагом России" во время футбольного матча (видео)

Официально этот жест сербского лидера не комментировали

Президент Сербии Александр Вучич сделал неоднозначный жест во время футбольного матча. Он поднял над головой шарф, на одной части которого был изображен сербский флаг, а на другой — перевернутый его вариант.

Соответствующее видео опубликовал президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик. Это произошло во время матча между футбольными командами Сербии и Швейцарии.

Стоит отметить, что флаг Сербии – это триколор, состоящий из так называемых панславянских цветов, горизонтальных полос красного, синего и белого цвета. В то же время он является как бы отражением российского флага сверху вниз.

Дополнительно на флаге изображен малый герб Сербии. Однако для общественного использования разрешен также вариант без герба, являющийся также официальным флагом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

Флаг Сербии

В Сербии распространена версия, что их флаг появился на основе флага России и представляет не что иное, как перевернутый на 180 градусов российский триколор. Такая трактовка происходит из того, что Россия внесла значительный вклад в освобождение Сербии из-под турецкого владычества и признание ее государственной независимости.

Что именно хотел продемонстрировать Вучич таким поступком неизвестно. Официальных комментариев на этот счет не было.

Как известно, 11 октября Вучич подписал итоговую декларацию третьего саммита Украина-Юго-Восточная Европа. Этим документом подписанты осуждают вторжение России в Украину.

Напомним, Сербия до недавнего времени считалась главным союзником России в Европе, хотя страна принимает украинских беженцев, отправляет гуманитарную помощь и даже через посредников продавала боеприпасы Украине.

Недавно стало известно, что Сербия существенно нарастила производство вооружения с начала российского вторжения в Украину. При этом некоторые ее оборонные компании начали работать три смены, чтобы обеспечить заказ.