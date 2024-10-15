БРІКС привабливий також і для інших країн, наприклад, Еміратів, Саудівської Аравії чи Туреччини

Міжнародне об’єднання БРІКС є альтернативою Євросоюзу для Сербії, яка дружить із Росією. Країна має намір відправити свого представника на саміт у Казані восени поточного року.

Про це повідомив сербський віцепрем’єр Олександр Вулін в інтерв’ю німецькому виданню Berliner Zeitung. Він підтвердив, що країна візьме участь у саміті БРІКС, який відбудеться у Казані з 22 до 24 жовтня.

"Було б безвідповідально, якби ми не вивчили всі варіанти, включаючи членство у БРІКС. Якщо БРІКС привабливий для інших країн, наприклад, Еміратів, Саудівської Аравії чи Туреччини, чому Сербія має бути іншою? Тому немає сумнівів, що БРІКС стала реальною альтернативою ЄС ", — сказав Вулін.

Чиновник визнав, що є євроскептиком. Проте більшість населення Сербії прагне до ЄС.

Варто зазначити, що БРІКС ще інакше називають "блоком друзів Путіна". Він був заснований у 2006 році. Він складається з п’яти країн Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Спочатку організація називалася BRIC, оскільки була без Південної Африки, проте після її приєднання до 2010 року група країн стала називатися BRICS.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще 2023 року стало відомо, як дружня до Росії країна допомагала Україні під час повномасштабної війни.