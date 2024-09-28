В Сербии поставили Россию на место
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В Белграде проходит Конгресс IBU, на котором даже не думают возвращать Россию в мировой биатлон
Все чаще звучат призывы о возвращении России в мировой спорт, некоторые спортивные федерации прогибаются под влиянием РФ. Однако Международный союз биатлонистов (IBU) вновь запретил россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации.
Об этом сообщает ТАСС. Представители РФ и Беларуси не смогут соревноваться даже в нейтральном статусе.
В субботу, 28 сентября, в Белграде (Сербия) завершает работу конгресс IBU. В организации отметили, что вопрос восстановления национальных федераций России и Беларуси и допуска их биатлонистов до соревнований не был даже включен в повестку заседания.
"Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе", — гласит сообщение.
Отметим, россиян и белорусов отстранили от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Напомним, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева призвала европейцев снять "зомби-колпак" на фоне отстранения российских спортсменов от международных стартов. К слову, спортсменка поддерживает войну в Украине из-за чего ее даже назвали кровожадной "Зайкой".