"Против Украины воюет не только Россия": у Зеленского возмущены молчанием Запада по поводу КНДР

Северная Корея готовилась к войне более 50 лет

Кроме вооружений, Северная Корея поддерживает Кремль в войне против Украины инженерными войсками и, возможно, бойцами. То есть можно констатировать, что КНДР вступила в войну против нашей страны.

Однако отсутствует должная реакция на это западных партнеров Украины. На это в эфире телеканала FREEДОМ обратил внимание советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"На сегодняшний день нет сомнений, что кроме снарядов, ракет и амуниций Северная Корея направляет в Россию и инженерные войска, и, наверное, уже тех, кого можно использовать на поле боя. Количественные параметры должно подтвердить Главное управление разведки Минобороны Украины. Но то, что такой факт существует, это безусловно. То есть, это уже не война только России против Украины, а это уже война Северной Кореи", — подчеркнул Подоляк.

Кроме того, Пхеньян одновременно пытается совершать провокации в Тихоокеанском регионе против Южной Кореи.

"Очевидно, что Северная Корея считает этот момент своего развития кульминационным. То есть они наконец-то могут реализовать то, к чему они готовились более 50 лет. А они готовились именно к этим провокационным, агрессивным действиям против других стран, то есть к войне против других стран", — подчеркнул чиновник.

Северокорейцев хотят извлечь из сотрудничества с Москвой доступ к российским ресурсам, отработать слаживание войск, испытать свои технологии в полевых условиях.

Военное взаимодействие стран усиливается с каждым днем. На днях Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве России с Северной Кореей. По факту это означает создание военного альянса, так как содержит пункт о предоставлении помощи "всеми имеющимися средствами" в случае военной агрессии в отношении одной из стран-подписантов. Документ был подписан Путиным и Ким Чен Ыном 18 июня в столице КНДР.

"В этом договоре будут, на мой взгляд, секретные дополнения, протоколы, в которых будут юридически прописаны все эти аспекты [военного сотрудничества – ред.]. То есть грубо говоря, Россия умеет фиксировать состав преступления не только со своей стороны, но и со стороны других стран", — уточнил Подоляк.

При этом пока не наблюдается должной реакции на действия Пхеньяна со стороны западных партнеров Украины. Советник главы ОП считает, что реакция должна включать:

резкое увеличение военной и финансовой поддержки Украины, в том числе разрешения дальнобойных ударов западным оружием вглубь российских территорий, включая нанесения ударов по складам с ракетами и боеприпасами КНДР;

ужесточение санкций против РФ, поскольку против Северной Кореи "их бесполезно вводить, она не производит ни одного товара, она не работает на глобальных торговых рынках";

принятие международных мощных резолюций, которые должны продемонстрировать всем странам (а особенно странам глобального Юга, сомневающимся), каким способом Кремль ведет войну.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что Кремль создал альянс диктаторов, против которого Украине самостоятельно не выстоять. Противодействие опаздывает и каждый раз оказывается слишком слабым, поощряя противников к более радикальным действиям.

Так, отсутствие реакции на массовые поставки "шахедов" из Ирана подтолкнуло РФ к покупке иранских баллистических ракет. КНДР прошла безнаказанно продажа россиянам ракет, миллионов снарядов, и теперь диктатор Ким поставляет диктатору Путину живую силу.