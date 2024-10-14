Не для захвата территорий? С какой целью Кремль может напасть на НАТО

Нападение России на НАТО может состояться в конце текущего десятилетия

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль считает, что Россия может напасть на Организацию Североатлантического альянса (НАТО) не позднее конца текущего десятилетия.

Об этом сообщает N-TV. Данное заявление прозвучало на слушаниях в Комитете парламентского контроля Бундестага. По словам Каля, российский президент Владимир Путин озабочен проблемой не только Украины, но и создания нового "мирового порядка", а спецслужбы России активно действуют во многих странах "безо всяких угрызений совести".

"Вооруженные силы России должны быть в состоянии нанести удар по НАТО позднее до конца этого десятилетия", — заявил начальник разведки Германии.

Он отметил, что Запад сегодня находится в условиях прямой конфронтации с Россией. Кремль рассматривает страны Запада, в частности, Германию, как врагов. Шансы на то, что страны НАТО в один момент могут применить статью 5, которая предусматривает коллективную оборону членов Альянса в случае нападения, очень высоки.

Бруно Каль считает, что Владимир Путин будет проверять "красные линии" Запада.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в НАТО впервые за 25 лет планируют изменить стратегию отношений Альянса с Россией.