Зеленский представит План победы Украины на саммите Евросоюза – Боррель

Украину сейчас необходимо активно усиливать политическим и военным путем

Президент Украины Владимир Зеленский представит План победы всем лидерам стран Европейского Союза на саммите ЕС. Это произойдет 17-18 октября этого года.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции после заседания Совета министров ЕС по иностранным делам. Он заверил, что намерения Зеленского подтвердил глава МИД Украины.

"Мы начали сегодня наш Совет ЕС с общения с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который проинформировал нас о ситуации на поле боя, и прокомментировал элементы плана победы, который президент Зеленский представит во время следующего Европейского Совета", – сказал он.

Боррель также особо подчеркнул, что Украину сейчас необходимо активно усиливать политическим и военным путем, чтобы заставить так называемого "президента" России Владимира Путина принять условия мира, которые выдвигает Киев. Впрочем, Боррель признал, что перспективы диалога очень отдаленные, но это не повод принуждать Украину к капитуляции.

"Мы считаем, что мир нельзя путать с капитуляцией", – добавил он.

Между тем, как говорил глава Офиса президента Андрей Ермак, представленный в США план победы Украины не является заменой "формулы мира" и имеет ряд отличий. Главное, что этот план направлен на то, чтобы силой заставить российский режим пойти на миротворение именно по формуле президента Украины Владимира Зеленского.

Полное содержание документа публично пока не раскрывалось, но Зеленский без подробностей рассказывал о его отдельных пунктах. В частности, в плане победы речь идет о сильной военной поддержке Украины, свободном использовании военной помощи для ВСУ, экономической поддержке и не только.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы уже в ближайшее время увидят "план победы". При этом он будет представлен без определенных цифр и конкретики, ведь у плана есть и дипломатические, и военные, и экономические критерии. Но партнеры Украины получили весь план, ведь они его часть.