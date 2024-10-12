Проекта новой стратегии сейчас нет, поскольку нужно собрать мнение всех 32 членов НАТО

НАТО впервые за 25 лет планирует изменить стратегию отношений с Россией. Министры обороны стран-членов НАТО на следующей неделе встретятся, чтобы переосмыслить политику в отношении РФ, которая стала источником огромной угрозы цивилизованному миру.

Об этом пишет издание Politico. Отношения НАТО и России похоронили войну в Украине, поскольку после февраля 2022 года НАТО назвало Россию "самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников". В свою очередь, Кремль неоднократно публично называл расширение НАТО на восток "экзистенциальной угрозой".

Несмотря на изменение тона отношений, НАТО все еще придерживается "Основополагающего акта", который Россия и Альянс подписали в 1997 году. Однако Совет Россия-НАТО с 2022 года не собирался, а отношения между "партнерами" катились все ниже и ниже.

"Страны НАТО сейчас пытаются очертить различные элементы стратегии в отношении России и продвигать дебаты внутри альянса, которые выводят нас на такие темы, как будущее основополагающего акта НАТО-Россия… Пора разработать новую стратегию с точки зрения конкретных позиций союзников", — сказал высокопоставленный представитель правительства США .

Проекта новой стратегии сейчас нет, поскольку нужно собрать мнение всех 32 членов НАТО. Есть разногласия по поводу того, насколько далеко должно зайти НАТО. Некоторые члены опасаются, что слишком агрессивный Альянс может спровоцировать Россию до начала войны. Кроме того, у НАТО есть "пятая колонна" – пророссийские Венгрия и Словакия, правительства которых поддерживают тесные контакты с Кремлем.

Напомним, что в понедельник, 14 октября, НАТО начнет свои ежегодные двухнедельные учения Steadfast Noon. В них примут участие около 60 самолетов из 13 стран-членов Альянса и около 2000 военнослужащих.