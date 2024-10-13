НАТО будет сбивать российские ракеты? В Польше открывают базу ПРО США, почему её боятся в России (карта)

Это уже не первая подобная база в Европе

База противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore США сможет сбивать летящие в направлении страны российские баллистические ракеты. Она расположена у города Редзиково на севере Польши.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет DW. По его словам, объект, концепция которого претерпела изменения на фоне агрессивной войны РФ против Украины, будет торжественно открыт "в ближайшие недели".

"В ходе переговоров я добился того, чтобы эта база могла сбивать также и российские ракеты, летящие в сторону Польши. А не только иранские, летящие на Соединенные Штаты", — заявил Сикорский.

Что известно о базе ПРО в Польше

База в Редзиково расположена в 165 км от границы с Калининградской областью РФ. Она имеет радиолокационную станцию и три пусковые установки Mk-41, каждая из которых оснащена восемью контейнерами для ракет-перехватчиков Standard Missile 3. По данным НАТО, Aegis Ashore носит "исключительно оборонительный характер". С этой целью база ПРО была передана в июле 2024 года под командование и управление представительству Альянса, а именно, по словам исполняющего обязанности директора Агентства по ПРО (MDA) контрадмирала ВМС США Дугласа Уильямса, "для защиты европейских государств от угроз баллистических ракет, источники которых находятся вне евроатлантического региона".

После официального открытия базы на севере Польши, она станет вторым таким объектом в Европе. Первый находится вблизи населенного пункта Девесела в Румынии – эта база была введена в действие еще в 2016 году. Кроме того, элементами противоракетного щита НАТО являются четыре эсминца ВМС США, размещенные на постоянной основе в испанском городе Рота, а также радар раннего извещения в турецком Куреджике.

В свою очередь в Генштабе РФ ранее заявляли, что развернутые на базах ПРО в Румынии и Польше универсальные установки Mk-41 могут использоваться не только в оборонных целях, но и для пусков крылатых ракет среднего радиуса действия Tomahawk. В связи с этим в Минобороны России обещали разместить комплексы "Искандер" в Калининградской области.

Напомним, советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что в случае, если Россия нападет на страны Балтии, они будут атаковать в ответ. И первым под прицел попадет именно Санкт-Петербург.