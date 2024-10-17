Вакарчук – лучший ТЦКшник: что военные говорят о силовой мобилизации, немотивированных солдатах и "не рожденных для войны"

Военные объяснили какие варианты есть у украинцев

Проверка военно-учетных документов после концерта "Океана Эльзы" в столичном Дворце спорта 11 октября обернулась громким скандалом. СМИ облетели красноречивые фото и видео на которых видно, как отдельных фанатов группы под крики "куда вы меня тащите" задерживали полицейские и ТЦК.

С одной стороны, проверять документы и задерживать нарушителей правил военного учета – работа правоохранителей. С другой стороны, каким военным станет человек, имеющий нулевую мотивацию защищать страну? С этим непростым вопросом "Телеграф" обратился к самим военным и ветеранам российско-украинской войны.

Вопрос, который мы задали военным и ветеранам звучал так: "Как вы относитесь к, так называемой, силовой мобилизации? Если человека против его воли мобилизовали в армию, после обучения из него может выйти хороший солдат? Или такой побратим на фронте вам не нужен? "

Дальше искренние ответы без купюр.

Военный из Житомирской области, 21 год. На войну пошел добровольцем в 18 лет. Получил ранение, сейчас воюет на протезе.

– У меня здесь два мнения. Во-первых, когда тебя затаскивают в ТЦК, почему ты себя так ведешь? Почему себя так не вели те ребята, которые добровольно шли в армию и не боялись и защищали тебя же. Они понимали, что им страшно, но они шли на войну, а ты просто идешь в ТЦК обновить данные. Во-вторых, это все верно. Кто-то должен сменить ребят. А что еще делать, если люди сами не хотят ходить? Им сейчас ребята дают время, чтобы они смогли пройти медицинские курсы, обучение по стрельбе, получить базовую подготовку. Им же дается для этого время. Государство делает все для того, чтобы все шли воевать. Все, абсолютно. Они не понимают, что рано или поздно все равно пойдут воевать?

Я смотрю на весь этот цирк: человека тянут, а он кричит, футболку на нем рвут… Я думаю: боже, ну не позорься ты так. Сходи себе спокойно в то ТЦК. Здесь нет ничего такого. Что здесь бояться? Я этого не понимаю. Для меня такое поведение людей очень странно. Почему я так не кричал в свои 18 лет, хотя я в 18 лет не должен идти воевать по закону, — говорит Олейник.

Саид Исмагилов

Бывший муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма". Сейчас – боевой медик. С первых дней "большой" войны ушел добровольцем на фронт.

– Защита Родины – общее дело абсолютно всего населения. Многим военным не нравятся всяческие экономические бронирования и все другие способы переложить защиту Родины на тех, кто уже два с половиной года на войне пытается не допустить уничтожения нашей страны. Мобилизация должна продолжаться. Нам нужно готовиться к продолжительной войне на выживание, ведь враг планирует уничтожить нас. Без мобилизации мы не сможем пополнять наши вооруженные силы.

Все эти "наезды" на ТЦК – это пропаганда против мобилизации, проплаченная Россией. Это делается для того, чтобы ускорить наше поражение, а нам нужна победа. Для победы обязательно нужно проводить мобилизацию.

Мы должны понимать, что боец присутствует не только на позициях. В армии есть много разных специальностей. У меня, например, во взводе был солдат, выступавший за то, что он пацифист и не будет брать оружие в руки. Мы его посадили за компьютер и он работает оператором РЛС. Он не держит оружие в руках, но определяет вражеские воздушные цели, передает их на высшее командование и, таким образом, выполняет боевые задания. Потому я и говорю, что в армии большое количество потребностей: связисты, дронщики, компьютерщики. И даже на кухне работать тоже кто-то должен. В армии найдется место абсолютно для всех. У меня философское образование. Я тоже могу сказать: ну какой из меня воин? Но я с первого дня вторжения на войне. Поэтому я не вижу никаких оснований для оправдания, – отметил Исмагилов.

Евгений Коринец

Ветеран войны из Житомирской области. Член паралимпийской сборной Украины по волейболу.

– Этих людей в окопы точно не затянешь. Если человек не хочет, если боится, то много он не навоет. Но! Таких людей можно отправлять на рытье, подготовку фортификационных сооружений. Не очень приятно, когда ты возвращаешься с фронта и видишь молодых сильных ребят в татухах и они рассказывают, что "я не рожден для войны". Ну, если ты не рожден для войны, то ты рожден для того, чтобы копать. Все! Иди в окопы и копай. Вот и вся их работа, – заверил ветеран.

Андрей Козинчук

Военный психолог из группы инженерного обеспечения 67-й ОМБ.

– Военные на эти события смотрят положительно, но не с точки зрения того, что такие люди будут прекрасными воинами, а с точки зрения, что это справедливо. Многие и злорадствуют. Это не хорошо и не плохо, это такая реакция на то, что стать сейчас военным, єто получить пожизненный срок. Я не видел среди военных критики на этот счет. Наоборот: правильно, молодцы, Вакарчук — лучший ТЦКашник и так далее. И это исключительно эмоциональная штука.

Как это эффективно? Вообще-то не очень. Мне не нравится, потому что это временная замена правильного диалога власти. Так не должно быть. Представьте, что так будут жениться: нашла женщина какого-нибудь мужчину, бусик к нему подъехал, дали ему в солнечное сплетение и он уже на свадьбе.

У нас немного провалена эта тема пропаганды. Не все отдают себе отчет, насколько нам необходима помощь этих пацанов, которые ходят на концерты Океана Эльзы. Но вы нам нужны, чуваки. Нам нужна поддержка, помощь.

Но все зависит больше от того подразделения, куда люди попадут. Все такие люди попадают в войска с пониженной мотивацией, потому что их не пригласили, а силой туда отобрали. Но если они попадают в коллектив, где есть традиции, обучение, поддержка, то через некоторое время они адаптируются, стресс проходит и они могут быть эффективными. А самое главное, человеку дадут роль. Демотивированный человек идет с ролью каторжника, какого-нибудь заключенного. А тут ему дают достойную роль: пулеметчика, механика, пилота БПЛА. Потому здесь нельзя сказать однозначно, что это плохо, а это хорошо.

И наоборот: если вы возьмете очень мотивированного человека, который сам пришел в армию, но он попадает в не очень хорошее подразделение, где все любят бухнуть, слушают шансон и ничего не хотят, то такой человек также будет демотивирован, — подчеркивает военный психолог.

Леонид Остальцев

Доброволец, ветеран АТО. Основатель Pizza Veterano. Сейчас выполняет боевые задания в составе патрульной полиции.

– У нас нет вариантов. Все будут воевать. Если мы хотим остаться как государство, нация, как народ на карте мира, нам нужны бойцы, которые будут защищать это государство, эту нацию и эту землю. Людей, готовых это делать, конечно, немного. Все боятся. Страх – это абсолютно нормально. Просто хочется напомнить всем боящимся войны, что мы боимся только того, чего не знаем. А с войной уже нужно было давно познакомиться через занятия, тренировки, осваивание оружия, физические упражнения. Война не закончится завтра, через год или десять. Мы должны все осознать, что война в нашей жизни будет навсегда. РФ, к сожалению, никуда не исчезнет. Даже если завтра Путин умрет, то там больше 100 миллионов долб*ебов. И вот они прокачанные пропагандой все равно будут оставаться. И так или иначе, хотите вы или нет, но воевать придется.

Конечно, силовые методы мобилизации никому не нравятся. Это отвратительно, мерзко, не красиво со стороны. Ну, бл*ха, у нас нет вариантов. Почему какой-то дед из села должен воевать, а какой-то там, бизнесмен, у которого куча бабла, говорит, что не будет? Почему бы это вдруг? Где здесь справедливость? Справедливости нет. В этом вопросе его и не будет. Справедливость в этом вопросе у каждого будет своя. Но бывают в жизни ситуации, когда нужно просто принять тот факт, который присутствует – у нас война. А когда война, то решения, соответственно, принимаются очень непопулярные, гнусные, но необходимые. Без вариантов, – резюмировал Леонид Остальцев.

Как видим, у самих военных также нет "правильного рецепта" мобилизации, впрочем, то обстоятельство, что эффективная мобилизация стране нужна, не вызывает никаких споров.