Юристка объяснила, законны ли рейды ТЦК

Проверки могут осуществлять где угодно, но с определенными правилами

На днях сотрудники ТЦК и СП провели массовые рейды по всей Украине. Мужчин проверяют и вручают повестки у концертных залов, на рынках, в спортзалах или в заведениях питания.

Такие проверки законны. Об этом рассказала адвокат Оксана Доготер из Адвокатского объединения "Актум" в комментарии для "Телеграфа".

По ее словам, сотрудники территориальных центров комплектования имеют право проверять документы и вручать повестки в любом месте. Однако такие действия должны совершаться в соответствии с установленными нормами. В частности, представители военкомата должны иметь соответствующее разрешение уполномоченного органа на проведение проверок и вручение повесток.

"Конечно, у нас сотрудники ТЦК имеют право вручать повестки, проверять документы везде и где угодно. Но они должны быть в сопровождении полиции (если в дальнейшем проводится задержание, — ред.), иметь соответствующее разрешение уполномоченного органа на проведение проверок и вручение повесток от своего руководства и от военно-государственной администрации", — говорит Доготер.

Напомним, что рейды ТЦК 11 октября состоялись в Киеве, Харькове, Днепре, Хмельницком, Виннице и других городах. В столице работники ТЦК появились у Дворца спорта после завершения концерта группы "Океан Эльзы".

12 октября работники ТЦК посетили концерт стендап-комика Антона Тимошенко в Черкассах, под Киевом посетили загородный комплекс "Sobi Club", во Львове ворвались на свадьбу в гостинице "Соната". В Броварах 13 октября рейдовая группа проверяла документы у военнообязанных мужчин после концерта группы "100лица".

Ранее "Телеграф" писал, когда можно законно отказаться от повестки. Повестка, как правило, означает вызов в ТЦК с целью постановки на военный учет, обновление данных или прохождение военно-врачебной комиссии.