В Киеве повреждена многоэтажка из-за атаки дронов, произошел пожар (фото и видео)

Воздушную тревогу объявляли четыре раза

Россияне по ночам регулярно атакуют беспилотниками Украину, в том числе и Киев. В ночь на 17 октября российские дроны заходили в столицу волнами и с разных направлений.

"Со вчерашнего вечера и в течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли 4 раза, суммарно опасность длилась три с половиной часа. Кроме угрозы БпЛА одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия", — сообщил в Telegram начальник КМВА Сергей Попко.

Он добавил, что все российские БПЛА, обнаруженные в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к столице, были обезврежены Силами ПВО. Однако в результате атаки в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом.

Местные паблики публикуют видео последствия падения обломков в Киеве. Возникло возгорание.

"По информации на эту минуту (7:19 17 октября, — ред), на трех этажах дома было повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат. Данных по пострадавшим не поступало", — отметил Попко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе столицы после вражеской атаки обнаружили небольшой обломок БПЛА на территории детского сада. В заведении разбито оконное стекло, других повреждений и разрушений нет.

"Пострадавших не обнаружили. Также в Деснянском районе обломки БПЛА упали на открытой территории. Разрушений и пострадавших нет", — пишет Кличко.

Как проинформировали Воздушные Силы Украины, минувшей ночью россияне ударили по нашей стране 56 ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа. Также они атаковали управляемой авиационной ракетой Х-59.

"В результате противовоздушного боя сбиты 22 вражеских БПЛА в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях. Два беспилотника вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси, 27 ударных БПЛА и беспилотников неустановленного типа локационно потеряны в результате противодействия РЭБ Сил обороны. Зафиксировано 5 попаданий ударных БпЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 16 октября россияне запустили по Украине 136 "шахедов". Силы противовоздушной обороны сбили 51 из них, еще 60 были локационно потеряны в разных регионах Украины.