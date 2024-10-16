Поддерживают ли в НАТО План победы Зеленского? Рютте откровенно ответил

Обсуждение Плана победы будет в центре встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время прессбрифинга 16 октября заявил, что пока не готов говорить о полной поддержке Плана победы, представленного украинским президентом. Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из Брюсселя.

"Есть много пунктов, которые нам придется подробно рассмотреть, чтобы понять, что за ними стоит. Состоятся обсуждения с союзниками и за закрытыми дверями в том числе. Поэтому я не буду комментировать каждый элемент плана, но это, безусловно, мощный сигнал от Зеленского и его команды, что они разработали этот план и теперь продвигают его вперед.

Это не значит, что я могу сказать, что поддерживаю весь план. Это было бы несколько сложно, поскольку есть много вопросов, которые мы должны лучше понять. Возможно, у нас будут разные взгляды на отдельные аспекты плана, но это не значит, что мы не стоим твердо на стороне Украины, чтобы убедиться, что Путин не достигнет своей цели и что Украина победит в этой войне с Россией ", — сказал Рютте.

Он добавил, что обсуждение плана состоится в центре встречи министров обороны стран-членов НАТО 17-18 октября в Брюсселе. Особенно в формате Совета Украина-НАТО с участием министра обороны Рустема Умерова.

Генсек напомнил, что на саммите НАТО в Вашингтоне союзники согласились, что путь Украины к членству необратим.

"Сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде", — подчеркнул Марк Рютте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что новый генсек НАТО приезжал в Киев. Свой первый международный визит на пост Генерального секретаря НАТО он совершил в Украину.