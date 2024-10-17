Несмотря на давление россиян, ВСУ продвинулись еще в одной области Украины (карта)

В Генштабе рассказали, что происходит на фронте

В Украине начался 967-й день войны с Россией. За прошедшие сутки, 16 октября, на фронте произошло 112 боевых столкновений. Однако силы обороны имели незначительный успех.

Об этом сообщили аналитики DeepState. Там также показали карту и заявили, что враг также имел успех на востоке нашей страны.

"Силы Обороны Украины восстановили позиции в районе Липцев. Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Екатериновки, Селидового и Новоселидовки", — говорится в сообщении.

Успех ВСУ

Что говорят в Генштабе

В ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ за 16 октября сообщалось, что на фронте произошло 112 боевых столкновений.

На Покровском направлении, с начала суток, в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово шли бои. Отражены девять наступательных и штурмовых действий врага. Еще два боестолкновения продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и позиций. Сегодняшние потери врага предварительно составляют 155 ликвидированных и раненых оккупантов, также украинские военнослужащие уничтожили танк, миномет, два мотоцикла и единицу автомобильной техники. Кроме того, БМП и два миномета были значительно повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 46 атак оккупантов. Захватчики сохраняют наибольшую активность у Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного. Двадцать шесть вражеских штурмов отбиты Силами обороны, в настоящее время бои не утихают.

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