Прочь от Москвы: как курс Молдовы на ЕС может похоронить экономику непризнанного Приднестровья

На фоне приближающихся выборов президента Республики Молдова, которые пройдут 20 октября одновременно с референдумом по вступлению в ЕС, все интереснее наблюдать, как усилия руководства этой страны по интеграции с Евросоюзом вызывают "подгорание" у так называемой власти непризнанной ПМР, анклава Российской Федерации, откуда автоматы и пушки российских войск направлены в Украину, в частности, Одесскую область.

Похоже, что успешное движение Молдовы к энергетической независимости и европейские экономические правила, устанавливаемые ею для предприятий сепаратистской Приднестровской Молдавской Республики, в ближайшее время существенно обрежут бюджет марионеточного формирования, дефицит которого и так сейчас зашкаливает.

Лакмусом является ситуация на Молдавском металлургическом заводе (ММЗ), являющемся основным источником поставки валюты в непризнанную ПМР. В настоящее время предприятие за январь-август 2024 года заработало для Приднестровья 156 млн долларов. Но что его ждет в ближайшее время – большой вопрос.

Молдавский металлургический завод считается одним из крупнейших промышленных предприятий на территории так называемой ПМР. Завод, на котором работает более 2300 человек, расположен в промзоне г.Рыбница, где сейчас проживает около 40 тыс. населения. Введенный в действие в 1985 году, он ориентирован на переработку металлолома и производство непрерывнолитой стальной заготовки, мелкосортного проката и катанки из низкоуглеродистой и высокоуглеродистой низколегированной стали.

За свою историю ММЗ несколько раз менял владельцев. В 90-х годах прошлого века его за газовые долги прибрала в руки российская "Итера". Позже, с 2004 года, в число собственников вошли структуры Алишера Усманова и Вадима Новинского (по 30%), Игоря Суркиса и Игоря Коломойского (итого 15%) и австрийско-украинский холдинг Hares Group Holdings (10%).

По состоянию на 2013 год, завод перешел под полный контроль Усманова, который в 2015 году решил передать его так называемому Минэкономразвитию ПМР, якобы, в связи с отсутствием на рынке сырья.

Последние два десятилетия ММЗ характеризуется достаточно неравной работой, о чем свидетельствуют производственные показатели. Если в 2005 году производство стали достигало около 1 млн тонн в год, а проката где-то 0,9 млн тонн, то, например, в 2016 году — 127 и 210 тыс тонн соответственно.

После спада в 2016 году производство на предприятии частично стабилизировались – за период 2021-2022 годов завод ежегодно демонстрировал объемы производства на уровне около 0,5 млн тонн стали и проката и, соответственно, обеспечивал многомиллионные отчисления в бюджет непризнанной республики.

Может возникнуть мнение, что результат такой "стабильности" – в гениальности текущих управителей предприятия в лице руководства Министерства экономразвития ПМР и назначенного ими директора предприятия. Но на самом деле все гораздо проще. Просто ММЗ, которые и самая большая в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которые и ряд других ресурсоемких предприятий приднестровских сепаратистов, до сих пор позволяют поддерживать в "республике" вид "стабильной экономической жизни" — давно и крепко сидят на российской газовой игле.

Газ, поставляемый РФ для нужд Приднестровья, бесплатный. Вернее не так: Россия снабжала и поставляет этот газ сепаратистам по контракту с "Молдовагазом" (который, кстати, на 50% принадлежит "Газпрому"). И постоянно стабильно выставляет за него счета Молдавии вместе со счетами за газ и для самой Молдовы. По состоянию на конец 2023 г. этот "исторический долг", как его называют, составил уже 11 млрд долларов.

Молдова, поскольку газ идет на неподконтрольную ему территорию, признавать долг отказывается. И предлагает России решать этот финансовый вопрос исключительно со своим марионеточным режимом. Ну а Приднестровье просто воспринимает этот газ как гуманитарную помощь от "старшего брата", и, конечно же, тоже за него не платит. Собирая, кстати, с населения платежи за него в свой бюджет.

Любопытно, что ни Молдова, ни РФ разорвать эти странные отношения не спешат. В случае России – все понятно: "бесплатный" газ, это, собственно, и есть те 30 сребреников, за которые они удерживают власть ПМР и обеспечивают свое влияние и необходимую ей эскалацию в регионе.

Что касается Молдовы – то с ней не так-то просто. Дело в том, что российский газ в основном идет на нужды Молдавской государственной районной электростанции, расположенной на территории Приднестровья. А та продает эту энергию Молдове, обеспечивая в среднем 70-85% потребностей страны.

Осенью 2022 года Россия, как она это любит, попыталась шантажировать Молдову вопросами газового долга, снизив почти вдвое от контрактных объемов – до 5,7 млн. кубометров в сутки – поставки газа. Расчет был, что Молдова начнет отбирать газ у Приднестровья, после чего путинский режим смог бы обвинить правительство Санда в создании гуманитарного кризиса в сепаратистском регионе. Но Молдова на это не пошла, обеспечив диверсификацию источников поставок газа для собственных нужд, а весь российский газ отдала Приднестровью.

В результате Молдова сейчас независима от российского газа, а от действий "Газпрома" "прилетело" только самому Приднестровью, в том числе и одному из крупнейших потребителей газа — Молдавскому металлургическому заводу. В октябре 2022 года министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник начал жаловаться, что ММЗ и ряд предприятий были вынуждены остановить работу из-за дефицита голубого топлива. А по результатам следующего года предприятие продемонстрировало снижение производства более чем на 15,7%. В феврале 2024 года министр снова посетовал, что газа хватает только на нужды населения, и отнюдь не для полноценной работы предприятий.

Но на этом газовые проблемы ММЗ, похоже, не закончились. Украина, через которую, собственно, и поставляется газ в непризнанную республику, заявила о прекращении прямого транзита из России газа через свою территорию с 2025 года. Молдова относится к этому достаточно спокойно – она обеспечила альтернативные источники поставок из Европы и США, а вот ПМР нужно готовиться к двум сценариям.

Первый предполагает, что "Газпром" сможет направить свой газ не напрямую в Украину, а, например, через Турцию Болгарию и Румынию и уже потом из Украины в Приднестровье. Украинская сторона согласилась на такой вариант. Вопрос по "Газпрому", если он согласится на оплату транзита газа по этому маршруту для нужд своих муртадов.

Второй вариант предполагает, что "Газпром" вообще прекращает поставки в ПМС. В таком случае Молдова готова обеспечить Приднестровье газом, но исключительно для нужд населения и работы Молдовской ГРЭС.

При этом крупные предприятия типа ММЗ должны будут решать собственные газовые проблемы самостоятельно. К примеру, закупать газ по полной цене, как это принято на конкурентном рынке. Местные молдавские аналитики считают, что в таких условиях завод не протянет и несколько месяцев.

Вопрос газа не единственный, который приходится решать "валютному донору" ПМР. В последние несколько лет Молдова планомерно применяет к ММЗ тактику "мягкого принуждения" к выполнению цивилизованных рыночных правил игры. С сентября 2023 года завод, который ранее платил налоги только в бюджет Приднестровья, обязан платить Молдове налог за загрязнение окружающей среды. Годом ранее ММЗ пришлось на месяц останавливать производство в связи с необходимостью получения от Молдовы экологической авторизации. Впоследствии процесс получения такой авторизации ММЗ вынужден был проходить почти каждый месяц.

В последние дни в информационном поле непризнанной ПМР активно обсуждается очередной шаг, который собирается применить к ММЗ правительство Молдовы. Речь о намерениях введения монополии на поставку металлолома через государственную молдавскую компанию Metalferos. На практике это означает, что ММЗ теперь не сможет напрямую закупать сырье на рынке Молдовы и других стран, а вынужден будет платить за него упомянутой государственной монополии.

Логика правительства Молдовы на этот шаг следующая: поскольку ММЗ использует для обеспечения потребностей производства сверхдешевый российский энергоресурс, он имеет возможность демпинговать на рынке закупки металлолома. При этом молдавским поставщикам он платит в среднем на 8,7% дешевле зарубежных. Следовательно, введение посредника позволит Молдове получить долю прибыли от работы ММЗ. Для самого завода это будет означать существенные потери.

Проект соответствующего документа о введении монополии выставлен на общественное обсуждение на сайте правительства Молдовы. Но участники рынка в основном уверены, что этот вопрос решен.

Украина, как это ни странно, также поставляет сырье пророссийским приднестровским сепаратистам. Вообще-то отгрузка металлолома на ММЗ прекратилась с началом широкомасштабной войны, но недавно появилась информация, что в августе 2024 года состоялась первая поставка в объеме 276 тонн лома от ООО "Д-Камет", которое заплатило пошлину в размере 10 евро за тонну. при действующих ставках 180 евро.

Следовательно, если монополия Metalferos заработает, следовать новым правилам поставки на ММЗ придется и украинским поставщикам металлолома. Если, конечно, украинские власти устраивают финансовые сделки с врагом и они разрешат поставки металлолома в Приднестровье. А если позволит, то какое следующее экспортное направление овладеют украинскими металлоломами? Алчевский МЗ или Донецкий МЗ по просьбе Пушилина? Вопрос риторический…

Все вышеперечисленные меры, применяемые Молдавией к Молдавскому металлургическому заводу, можно экстраполировать в целом и на другие предприятия Приднестровья. В настоящее время введен запрет на экспорт продукции двойного значения из многих предприятий, одновременно действует запрет на импорт некоторых критически важных для Приднестровья видов продукции. На днях Молдова также прекратила работу последней российской платежной системы "Золотая корона" и решила заблокировать низкую российскую интернет-ресурсов.

Все это может свидетельствовать о том, что Молдова на фоне четкого движения в ЕС, похоже, готова не просто поймать, но и сама готовит "геополитический момент" для урегулирования приднестровского кризиса, о котором в начале года говорила президент Майя Санду. Вероятность возникновения такого момента в ближайшее время прогнозировали еще раньше и некоторые из молдавских аналитиков. Сработают ли эти намерения – покажет ближайшее будущее.

Справочно

До 2018 года Украина долгое время была одним из главных поставщиков металлолома на Молдавский металлургический завод. В 2018 году против ММЗ наконец-то на время были введены санкции СНБО, но в марте 2019 года их отменили, якобы по просьбе премьер-министра Молдовы Павла Филиппа, которого считают ставленником молдавского олигарха Влада Плахотнюка. Последний считается едва ли не основным коррупционером Молдовы, заработавшим свое состояние в том числе и на сделках с поставкой газа и электроэнергии.

В 2021 году украинские металлурги выступили с резкой критикой экспортеров металлолома, упоминалось, в том числе и поставки на ММЗ, как российский анклав. Пока ситуация с экспортом металлолома еще ухудшилась – значительная его часть идет за границу, причем украинские заготовители нашли способ обойти установленную пошлину в 180 евро, маркируя продукцию, как EUR.1, что позволяет поставлять ее без пошлины на рынки ЕС. Следовательно, государство не получает ни копейки, хотя известно, что потом эта продукция поставляется в другие страны. И далеко не факт, что часть ее не идет на ММЗ для поддержки марионеточного правительства Приднестровья.