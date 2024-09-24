Певец поддерживает действия страны-агрессора

Некоторые публичные личности, несмотря на то, что жили, учились или работали в Украине, поддерживают страну-агрессора в войне. Примером таких знаменитостей является одессит Стас Костюшкин, который был участником популярной группы "Чай вдвоем".

"Телеграф" расскажет, чем сейчас занимается Костюшкин и что именно он говорил о войне России против Украины.

Что известно о Стасе Костюшкине

Певец родился в Одессе. Мама была манекенщицей, а папа — джазовым саксофонистом. После рождения сына семья сразу перебралась в Санкт-Петербург. Летом часто приезжал с мамой в Одессу и продавал арбузы. Хотя в интервью рассказывал, что не любил этот город и не имел там друзей.

Ходил в музыкальную школу, где учился играть на пианино и петь. Поэтому после ее окончания отправился в музыкальное училище в Санкт-Петербурге, где продолжил овладевать игрой на фортепиано. Окончил обучение в Амстердамской и Санкт-Петербургской консерватории на отделении вокала.

Затем пошел работать в театр "Зазеркалье", где познакомился с Денисом Клявером. Так, они создали группу "Чай вдвоем", которая была очень популярной на постсоветском пространстве. Самыми известными их треками были "Желанная", "День рождения", "Милая".

В 2012 году группа распалась из-за творческого кризиса, и певцы начали сольные карьеры. Костюшкин создал собственный творческий проект A-Dessa и стал исполнять такие песни, как "Женщина, я не танцую", "Караочен", 3G. Также работал на российском телевидении.

В 2014 году Костюшкин выступал на "Новой волне", где исполнял песню "Женщина, я не танцую", "Караочен". Он заметил в зале Аллу Пугачеву и хотел подойти к ней, но там было заграждение. Когда артист перелезал через него, он не удержался и упал на певицу. В этот момент продолжала звучать музыка вместе со словами, поэтому стало ясно, что исполнитель пел под фонограмму.

Параллельно одессит развивал бизнес в стране-агрессоре, открывая пончиковые и другие кафе в разных городах.

Где сейчас и что говорит о войне

Стас Костюшкин поддержал в Россию в войне, начатой против Украины. Еще в 2015 и 2017 годах он приезжал выступать в псевдореспублики "Л/ДНР". Когда началось полномасштабное вторжение, певец рассказал о переписке с другом из Украины. Тогда он сказал, что хочет, чтобы "война быстро закончилась", чтобы увидеться со своим товарищем. В то же время отметил, что "мы вместе, держитесь, все будет хорошо", и добавил, что нечего больше сказать.

Позже артист высказался, что если "Л/ДНР" присоединятся к России, там наладится мирная жизнь. При этом артист не упомянул, что страна-агрессор каждый день обстреливает и стирает с лица земли как города оккупированного Донбасса, так и другие украинские города.

В своих интервью исполнитель делился, что считает ошибкой то, что Украина и Россия "разделились". А сбитый россиянами МН17 под Донецком в 2014 году, унесший жизни почти 300 человек, назвал "большой катастрофой, в которой погибли уже не россияне, а англичане и нидерландцы".

В 2023 году группа "Чай вдвоем" снова воссоединилась через 11 лет. Они выпустили новый трек "Нежная". Впоследствии выяснилось, что коллектив дает концерты только на частных мероприятиях. Их выступление стоит 4 миллиона рублей (1 миллион 780 тысяч гривен).

Сейчас Стас Костюшкин продолжает делать сольные треки, снимает юмористические ролики и участвует в телевизионных программах страны-агрессора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне певец Витас, который некоторое время жил в Одессе. В настоящее время он активно строит карьеру в Китае.