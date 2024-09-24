Вырос в Украине, но строил карьеру в России: что говорит о войне одессит Доминик Джокер

Певец давно не говорит об Украине

Многие знаменитости, родившиеся в Одессе, выбрали неоднозначную позицию по войне России против Украины. Они либо молчат о циничных преступлениях страны-оккупантки, либо даже поддерживают их. К примеру, не осудил Россию за вторжение известный певец Доминик Джокер.

Артист, настоящее имя которого Александр Бреславский, не реагирует на великую войну, развязанную Россией против его родины. Чем отличился певец и объяснил ли свое молчание о войне, расскажет "Телеграф".

Что известно о Доминике Джокере

Исполнитель родился в Одессе в 1980 году. Начал петь с самого детства. Учился в мореходном училище, после которого поступил в консерваторию. Полностью образование Бреславский так и не получил. Позже вошел в группу "2+2", где был солистом и автором песен. После распада коллектива в начале 2000-х отправился в Москву.

Фото из сети

В 2004 году принял участие в программе "Фабрика звезд", где познакомился с певцом-путинистом Тимати. Вместе с ним и другими экс-участниками проекта объединился в группу "Банда". Они были успешны в России, однако один из участников группы внезапно погиб, поэтому коллектив решил не продолжать деятельность.

Фото из сети

Впоследствии принял участие в "Фабрике звезд. Возвращение", после которого начал писать композиции разным российским артистам. Спустя некоторое время стал заниматься сольной карьерой. С тех пор Доминик активно работает в стране-оккупантке, ездит с концертами и участвует в российских телевизионных программах.

Фото из сети

Джокер дважды незаконно посещал оккупированный Россией Крым: в 2016 году ездил на "Новую детскую волну" в "Артек" и в 2017 году в Севастополь. За "сознательное нарушение государственной границы Украины, отрицание российской агрессии и поддержку оккупационного режима" исполнителя внесли в базу "Миротворца".

Певец на протяжении 8 лет состоял в браке с женщиной Альбиной, с которой имеет двое детей — Мартина и Маркуса. В 2014 году они развелись.

Фото из сети

Впоследствии артист начал отношения с Екатериной Кокориной, с которой познакомился на одном из телешоу. В 2019 году они отыграли свадьбу.

Фото из сети

Что говорит о войне Доминик Джокер и чем занимается сейчас

Сейчас певец продолжает вести творческую деятельность на территории страны-оккупантки. Он активно участвует в различных проектах на российском телевидении, а также выпускает треки, в том числе с такими путинистами, как Ирина Дубцова и Любовь Успенская.

Фото: Инстаграм Доминика Джокера

Что касается полномасштабного вторжения России в Украину, то Браславский никак не высказывается. Певец уже много лет не упоминает свою родину и не реагирует на ужасные преступления страны-агрессорки против нашего государства. Когда Россия напала на Украину, артист рассказывал, как радуется годовщине свадьбы со своей женой.

Фото: Инстаграм Доминика Джокера

Еще в 2014 году Джокер называл вооруженную агрессию России на Донбассе "геополитическим мотивом и информационной войной", в которой "простые люди ничего не могут сделать". Он отметил, что следует прекратить насилие, однако не отметил, что его осуществляет страна, в которой он десятки лет строит свою карьеру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне певец Витас, некоторое время проживавший в Одессе. Он уже много лет работает на китайскую аудиторию.