Глава МСЭК сделала "инвалидами" полсотни прокуроров на Хмельнитчине (обновлено)

Прокуроры с такой инвалидностью якобы продолжают получать от государства пенсии

Полсотни прокуроров Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа, разоблаченная ранее на незаконном обогащении. Если посчитать по декларациям общую сумму пенсий, получивших только установленных 50 прокуроров-"инвалидов" от налогоплательщиков, это составляет как минимум 54,1 миллиона гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист, главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов, ссылаясь на обстоятельства дела, которые стали известны изданию. Отмечается, что правоохранительные органы Хмельницкой области якобы могли быть в курсе масштабной коррупционной схемы, которую организовала "слуга народа" Крупа.

"Большинство граждан, принесших взятки в последнее время – женщины. Суть схемы состоит в том, что при наличии женщины-инвалида ее муж оформляет себе уход за инвалидом и таким образом автоматически исключается из числа пригодных к мобилизации. И статистика уклоняющихся скрывается, потому что никому не бросится в глаза, что инвалидность оформляют женщины. Коррупция стала инструментом антигосударственных действий в области – для срыва мобилизации", — пишет Бутусов.

Он отметил, что прокуроры с такой инвалидностью якобы продолжают получать от государства пенсии.

"Выявить связи Крупы позволило изучение деклараций хмельницких правоохранителей, которые сами все задокументировали. Давайте посмотрим на орган, отвечающий за соблюдение законности и государственное обвинение – областную прокуратуру Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области оказались инвалидами 2-й группы – согласно решению главврача МСЭК Крупы. И многие годы получали и продолжают получать от государства пенсии за инвалидность – согласно решениям начальника Пенсионного фонда Александра Крупы (сын Татьяны. – Ред.)", — отмечает Бутусов.

Журналист также приводит список таких прокуроров с "инвалидностью":

"Из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений пенсию у Крупы не оформил только один прокурор Александр Гончар, руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры… Согласно решению МСЭК, в Хмельницкой области почти не осталось здоровых прокуроров", – сообщает Бутусов.

Он подчеркнул, что если посчитать по декларациям общую сумму пенсий, получивших только установленных 50 прокуроров-"инвалидов" от налогоплательщиков, это составляет как минимум 54,1 миллиона гривен – некоторые оформляли пенсии с 2016 года, некоторые в последнее время.

"Фактически мы видим тесное переплетение интересов местных чиновников, которые действуют как одна единственная преступная организация, поддерживают и прикрывают друг друга, владеют десятками и сотнями гектаров земли, покупают любые необходимые решения, открыто требуют взятки и способствуют уклонению от мобилизации. Татьяна Крупа действовала при четырех президентах, неудачно баллотировалась от Блока Порошенко в 2015-м, но в 2020-м получила место депутата Слуги народа, стала депутатом областного совета, после чего в 2020-м получила должность главы Пенсионного фонда для своего сына Александра. Все эти должности были, как мы понимаем, получены не случайно, должности получили те, кто лучше всего "заносит" наличные деньги из взяток во все нужные кабинеты", — говорится в сообщении.

Также в 2020-м получил должность прокурора области Алексей Олейник. Бутусов отметил, что, очевидно, все решения МСЭК Хмельницкой области относительно выдачи свидетельств об инвалидности всем работникам правоохранительных органов Хмельницкой области, а также членам их семей должны быть пересмотрены.

"Все правоохранители, получившие инвалидность и пенсии из рук семьи Крупы, и не имеющие реальной инвалидности из-за личного участия в боевых действиях, должны быть немедленно уволены из правоохранительных органов и государственной службы, осужденные, имущество и деньги преступников должны быть конфискованы для полного возмещения потерь Пенсионный фонд", — подытожил журналист.

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В Офисе Генпрокурора сообщили о подписании приказа о проведении служебного расследования.

"Служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, касающейся вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры. Комиссия по проведению служебного расследования уже приступила к сбору информации и документов для выяснения этих обстоятельств", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Татьяны Крупы были обнаружены внушительные суммы в польских банках. Как оказалось, сотни тысяч долларов она положила на счет еще в 2022 году.