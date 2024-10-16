В Украину придут морозы: в каких регионах 17 октября будет минусовая температура

Узнайте погоду вместе с "Телеграфом"

В четверг, 17 октября, на территорию Украины придет антициклон. Он остановит дожди и обеспечит кратковременную стабильность погодных условий.

"Телеграф", ссылаясь на прогноз Игоря Кибальчича расскажет, какой будет температура воздуха, а также где ждать заморозков.

Несмотря на прояснение неба, температурные показатели будут оставаться низкими, напоминая о постепенном приходе в холодное время года.

Кибальчич пишет, что в четверг, 17 октября, осадки возможны ночью и утром в отдельных районах южных, центральных и восточных областей. Впрочем, уже к середине дня по всей стране кроме Крыма осадки прекратятся, что является следствием влияния антициклона.

Однако отсутствие дождей не означает потепления. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +8…+13, а ночью опускаться до +2…+7 градусов тепла.

В западных регионах следует быть готовыми к заморозкам – столбики термометров могут опуститься до -3 мороза. На западе и центральных регионах прогнозируются также утренние туманы, которые снизят видимость на дорогах, создавая дополнительные вызовы для водителей и транспорта.

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