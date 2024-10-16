"Мы не на том этапе": в США откровенно высказались о приглашении Украины в НАТО

По приглашению позиция Альянса была четкой

В НАТО летом 2024 года заявили, что Украина станет членом Альянса. Однако на данном этапе речь не идет о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе.

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО посол Джулианна Смит в ходе брифинга для журналистов. По ее словам, Альянс четко высказал свою позицию насчет Украины в своем составе.

"По приглашению, я думаю, что позиция НАТО в этом отношении была очень четкой. Этим летом на 75-м юбилейном саммите мы заявили, что Украина идет необратимым путем членства и что Украина станет членом Альянса", — сказала Смит.

"Мы сейчас не на том этапе, когда альянс говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе. Но, как всегда, мы будем продолжать разговоры с нашими друзьями в Украине, чтобы поговорить с ними о том, как они могут продолжать приближаться к этому Альянсу", — пояснила представитель.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил План победы в Верховной Раде. Первым и ключевым пунктом этого Плана является срочное приглашение Украины в НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли Украина вступить в НАТО во время войны и с оккупированными территориями.