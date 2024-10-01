Умер Вячеслав Добрынин: его хиты слушал весь Союз

Звезде советской эстрады было 78 лет

Во вторник, 1 октября, умер 78-летний российский композитор и певец Вячеслав Добрынин. Он скончался в одной из клиник Москвы, куда неделю назад попал с подозрением на инсульт.

Предварительная причина смерти Вячеслава Добрынина — острая сердечная и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения, пишут росСМИ. Меньше недели назад его экстренно госпитализировали, в ходе обследования у Добрынина выявили хроническую артериальную гипертонию.

Врачи боролись за его жизнь, но у мужчины обострилась сердечно-сосудистая, церебральная и дыхательная недостаточности, мозговое кровообращение нарушилось, был диагностирован сбой в работе почек. Все это на фоне трех перенесенных инсультов.

Менеджер артиста рассказал, что последние два месяца Добрынин сильно болел и почти не вставал с кровати. Умер он утром 1 октября.

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 г. в Москве. Он окончил Московский государственный университет культуры и искусств и начал музыкальную карьеру. Как композитор Добрынин дебютировал в 1970 году. Карьеру певца он начал в 1986 году. Уже в 2011 году на счету Добрынина было около 1000 написанных песен, 17 альбомов, 12 миньонов и 19 компакт-дисков.

Вячеслав Добрынин в 1970-е годы

В 1980-х и 1990-х годах его песни звучали по всему Советскому Союзу. Композиции "Синий туман", Ягода малина", "Не сыпь мне соль на рану" и другие, стали настоящими хитами.

Как сообщал "Телеграф", 27 сентября в возрасте 89 лет скончалась британская актриса Мэгги Смит. Многим зрителям она запомнилась благодаря ролям в фильме "Гарри Поттер" и "Аббатство Даунтон".