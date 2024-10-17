Укр

На базах "Хезболлы" в Ливане обнаружили российское оружие: что известно

Автор
Елена Руденко
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Автор
Биньямин Нетаньяху Новость обновлена 17 октября 2024, 07:59
Биньямин Нетаньяху. Фото Коллаж "Телеграфа"

РФ поддерживает террористов

Во время обысков на базах боевиков организации "Хезболла" на юге Ливана израильские военные обнаружили российское оружие. Это "самое современное вооружение".

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью французской газете Le Figaro. Он напомнил, что согласно резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) от 2006 года, только ливанская армия может иметь оружие в районе южнее ключевой для страны реки Литани.

"Однако в этом районе "Хезболла" вырыла сотни тоннелей и тайников, где мы только что нашли большое количество самого современного российского оружия", — сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что новая гражданская война в Ливане "была бы трагедией". По словам Нетаньяху, цель Израиля — "не провоцировать", страна не намерена вмешиваться во внутренние дела Ливана. Политик добавил, что единственное, к чему стремится его страна — "дать возможность нашим гражданам, живущим вдоль границы с Ливаном, вернуться домой и чувствовать себя в безопасности".

Нетаньяху не уточнил, какое именно российское оружие было найдено в туннелях "Хезболлы" в Ливане. Однако 16 октября израильское военное командование показало склад оружия, расположенный в гражданском жилом доме на юге Ливана. Там можно заметить российские ПТРК "Корнет", ПЗРК "Игла". Указанная на них дата производства — с 2018 по 2021 год.

Для справки: "Хезболла" – террористическая мусульманская организация, политически влиятельная и контролирующая мощные вооруженные силы Ливана. Она была создана в начале 1980-х годов для противостояния Израилю. С 1992 года Хезболла принимает участие в национальных выборах и стала значительной политической силой. "Хезболла" призывает к уничтожению Израиля и считает Палестину оккупированной мусульманской территорией. Периодически боевики атакуют израильские приграничные территории Израиля.

Напомним, Россия поддерживает боевиков "Хезболла" и "ХАМАС". Она осуждает действия Израиля в регионе. В частности РФ осудила ликвидацию Израилем лидера ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы.

Как сообщал "Телеграф", перед этим Израиль провел серию масштабных атак против "Хезболлы" с использованием взрывчатки, заложенной в средства связи. Также Израиль приступил к военной операции против Ливана.

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#Россия #Израиль #Ливан #Оружие #Хезболла