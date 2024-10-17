На базах "Хезболлы" в Ливане обнаружили российское оружие: что известно

РФ поддерживает террористов

Во время обысков на базах боевиков организации "Хезболла" на юге Ливана израильские военные обнаружили российское оружие. Это "самое современное вооружение".

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью французской газете Le Figaro. Он напомнил, что согласно резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) от 2006 года, только ливанская армия может иметь оружие в районе южнее ключевой для страны реки Литани.

"Однако в этом районе "Хезболла" вырыла сотни тоннелей и тайников, где мы только что нашли большое количество самого современного российского оружия", — сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что новая гражданская война в Ливане "была бы трагедией". По словам Нетаньяху, цель Израиля — "не провоцировать", страна не намерена вмешиваться во внутренние дела Ливана. Политик добавил, что единственное, к чему стремится его страна — "дать возможность нашим гражданам, живущим вдоль границы с Ливаном, вернуться домой и чувствовать себя в безопасности".

Нетаньяху не уточнил, какое именно российское оружие было найдено в туннелях "Хезболлы" в Ливане. Однако 16 октября израильское военное командование показало склад оружия, расположенный в гражданском жилом доме на юге Ливана. Там можно заметить российские ПТРК "Корнет", ПЗРК "Игла". Указанная на них дата производства — с 2018 по 2021 год.

Для справки: "Хезболла" – террористическая мусульманская организация, политически влиятельная и контролирующая мощные вооруженные силы Ливана. Она была создана в начале 1980-х годов для противостояния Израилю. С 1992 года Хезболла принимает участие в национальных выборах и стала значительной политической силой. "Хезболла" призывает к уничтожению Израиля и считает Палестину оккупированной мусульманской территорией. Периодически боевики атакуют израильские приграничные территории Израиля.

Напомним, Россия поддерживает боевиков "Хезболла" и "ХАМАС". Она осуждает действия Израиля в регионе. В частности РФ осудила ликвидацию Израилем лидера ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы.

Как сообщал "Телеграф", перед этим Израиль провел серию масштабных атак против "Хезболлы" с использованием взрывчатки, заложенной в средства связи. Также Израиль приступил к военной операции против Ливана.