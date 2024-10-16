"У нас нет выбора": реакция народных депутатов на План победы Зеленского

Мнения народных избранников разделились

Президент Владимир Зеленский представил в среду, 16 октября, План победы Украины. По его словам, если План будет поддержан союзниками, войну можно будет завершить не позднее 2025 года.

Презентация документа проходила в Верховной Раде. Онлайн-трансляция проводилась на странице Facebook Офиса президента Украины. "Телеграф" узнал, как на План победы Зеленского отреагировали народные депутаты Украины.

Роман Костенко, народный депутат от партии "Голос"

— Нет смысла спорить реалистичный или нереалистичный, у нас нет выбора, кроме как идти к победе. Планов может быть несколько, никто не ограничивает нас идти только по озвученному. Были озвучены стратегически верные вещи, нужно к этому двигаться. Но не могу дать объективную и полную оценку, пока не увижу тайные приложения. Ожидал более конкретное обращение к нашему народу и о мотивации, и его роли в этом плане. Я поддерживаю все инициативы, направленные на победу.

Олег Кулинич, народный депутат, руководитель депутатской группы "Довіра" в Верховной Раде

— Мне кажется, что все то, что сегодня озвучено Президентом в зале парламента, действительно имеет право на жизнь как наша внутренняя и международная стратегия в борьбе за победу. Ключевое, на чем хочется акцентировать, — эти пункты базируются на международном праве и по-прежнему мы никоим образом не дискутируем о каких-либо территориальных уступках агрессору. В то же время очень многое в реализации озвученного плана будет зависеть от непосредственной работы Президента страны, парламента, правительства и наших дипломатов со странами-партнерами. Поскольку эти пункты должны получить наполнение конкретными договоренностями.

Евгения Кравчук, народный депутат от партии "Слуга народа"

— Абсолютно с каждым тезисом я согласна. Даже ввиду того, что эти тезисы по-прежнему звучали, но в комплексе впервые. Потому что какие-то части были новые, как экономический пункт о минералах, так и о возможности размещения украинского военного контингента, американских, канадских и так далее. Это то, что эксперты даже называли. Потому что на самом деле, что американцы, что канадцы, воспринимают, что снова они за Европу должны бороться. А здесь это действительно абсолютно логичное решение, что украинцы с самой такой тренированной армией, которая перепробовала все западные варианты оружия, и с таким количеством милитаризованных людей, это логично, что как раз и мы станем европейским фронтиром. Это, я считаю, что большой плюс, очень практичный плюс. То есть, он не просто, мы за демократию воюем, умираем, но он имеет какие-то практические тезисы, которые в других столицах, я считаю, нормально воспринимают.

Безусловно, достаточно для победы в его реализации. Мы честно говорим, что не все зависит от нас. Мы делаем максимум, мы сражаемся, люди умирают, люди живут под ракетами. Это самое большое, что мы можем добавить. У меня даже такая метафора родилась: силы зла объединились, а что силы добра? Как они выглядят? По чайной ложке снова дают помощь, чтобы мы просто придержались. Но этого уже, очевидно, недостаточно. То есть Россия подписывает какие-то специальные соглашения с Северной Кореей, а что страны НАТО? Дальше беспокоятся?

Я думаю, там следует уточнить пункт, касающийся стратегического неядерного сдерживания. Потому что я так поняла, что это не иностранные базы на территории Украины, а именно украинские военные, которые могут управлять западным оружием, которого достаточно для этого стратегического неядерного сдерживания. Это все-таки речь о том, что мы ожидаем, что нам передадут достаточно оружия, достаточно средств, чтобы Россия просто к нам не совалась.

Я думаю, что Европейский союз в подавляющем большинстве, если не брать одну или две страны, не буду называть их в голос, безусловно поддержит. ЕС понимает, что безопасность Украины – это безопасность Европы. Мы на одном континенте. Если американцы через Атлантический океан, Европа здесь, и она близка, и это очень волнует всех. Я думаю, что лучшим ответом будет одобрение 35 миллиардов евро, которые мы сможем использовать не только для социалки, как всегда, но и для закупки собственного оружия. Это о том, что говорил президент Зеленский: если вы не производите или не можете дать нам достаточно оружия, мы производим, дайте нам деньги, мы сами это обеспечим, потому что наша оборонка работает на одну треть. Мы можем закупать, работать в три смены, финансировать научные разработки, но нам не хватает собственных ресурсов.

Алексей Гончаренко, народный депутат от партии "Европейская солидарность"

— План очень нереалистичный. Реального разговора о наших возможностях не состоялось. Просто пустые слова. Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. А этот план очень от реальности оторван. И ключевое. Мы почти все столкнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов и тд? Мы многое требуем от партнеров, а наша роль в этом какая? Мы просим, но ничего не получаем. Ибо все это ничего общего с реальностью не имеет.

Ирина Геращенко, народный депутат от партии "Европейская Солидарность"

— Первый пункт плана — членство Украины в НАТО. Для Европейской Солидарности это принципиальная тема, два года назад ОП критиковал нашу команду, что внесение изменений в Конституцию по безальтернативности членства в Альянсе привели к войне… Украина потеряла несколько лет, тормозя наш путь в НАТО и хорошо, что дошло до нынешней власти — это единственный безальтернативный шаг для нашей безопасности. Но в послании речь шла только о требованиях для партнеров, но не о нашем домашнем задании, чтобы мы отвечали критериям страны НАТО. А это и настоящая борьба с коррупцией, и демократия.

То же касается других пунктов плана. Слово "партнеры" прозвучало раз в 40, гораздо больше, чем Украина или даже РФ, которая начала эту жестокую войну и несет за нее полную ответственность. Но победа не может зависеть только от наших партнеров. Она во многом зависит от нас.

Третье. План должен быть реалистичным. А не рамочным. В плане президента прозвучало много правильных слов о единстве, безальтернативности демократии, усилении оборонного корпуса и евроатлантической интеграции. Мы за. Но важно иметь план нашей работы. Пошаговый. Что мы как государство, как институт должны сделать в этом направлении. А это профессиональное усиление правительства и переформатирование коалиции, возвращение органам власти субъектности. Этого в послании не было.

Интересно, почему именно сейчас президент пришел в парламент? Для меня это сигнал серьезности ситуации на фронте, в экономике, между строчками — изменение конъюнктуры в мире. И власть это понимает. Поэтому мы видим смену риторики. О возвращении границ 91 года и кофе в Ялте уже не звучит. Потому что все понимают, что сейчас важно сохранить государственность. Правды о том, что определенную часть наших территорий, возможно, придется освобождать политикой — дипломатическим путем — тоже не звучало.

Зеленский обратился к партнерам с призывом отменить запрет на использование западного оружия бить по военным целям на территории России. Мы это поддерживаем и продвигаем на всех международных встречах. Что касается усиления нашего оборонного комплекса, то кроме слов нужны конкретные шаги, в том числе в бюджете на 2025 год предусмотреть увеличение производства оружия, а не дорожный фонд.

Исключением, где прописаны обязательства не партнеров, а Украины, пункты 4 и 5, один из них будет реализован после войны: мы предоставим наших опытных военных для усиления безопасности Европы и недра для совместной разработки и инвестиций. Хорошие и правильные пункты. Но до победы еще предстоит дожить и выстоять. И теперь ключевой вопрос – как нам победить? Партнеры за нас это не сделают, при всем к ним уважении. Поэтому хочется услышать план внутренних реформ и нашу работу на дому.

Роман Лозинский, народный депутат от партии "Голос"

— Отличные пункты плана, мне нравится. Приглашение в НАТО и вступление в ЕС, удары вглубь России и буферные зоны, репарации и 300 млрд активов, поддержка экономики… Открытый вопрос – "как этого достичь?" Сегодня я в командировке и не мог быть в Парламенте, чтобы вживую услышать от Верховного главнокомандующего долгожданный план. Но коллеги уже ознакомили, поэтому у меня есть несколько мнений.

План победы звучит как фантастика. С одной стороны. С другой стороны, ранее такой же фантастикой были Patriot, Storm Shadow, F16, как и потопление значительной части Черноморского флота РФ и контроль куска Курщины. Все зависит от решений партнеров и успеваемости нашей дипломатии. Поэтому я с коллегами сейчас в Брюсселе. В кабинетах и коридорах, где происходит объяснение, убеждение, и, наконец, принятие сложных решений. Поэтому не может быть никаких междоусобий между властью и оппозицией, отмена командировок депутатам-ветеранам из-за монобольшинства на Мюнхенские конференции и другого позора.

Кроме того, не должно быть блокирования инициатив оппозиционных политиков, способствующих Победе. Четвертый месяц подписания президента ждет мой с коллегами закон #9559д о "донатах" на Силы Обороны из местных бюджетов. Миллиарды гривен заблокированы одной подписью, пока идет бюджетный процесс в общинах… Процитирую президента и хочу, чтобы и он сам, и все в его Офисе и президентской партии придерживались этого же принципа:

"Мы не сражаемся друг с другом, мы сражаемся с врагом, мы сражаемся с Россией. Внутри Украины врагов нет. Если потеряем единство в Украине — потеряем единство в Европе — потеряем поддержку мира = проигрываем войну".

Президент не объяснил, как планирует добиваться реализации этих пунктов. Не факт, что это нужно обнародовать. Со своей стороны могу только пожелать успеха и сделать все от меня зависящее, чтобы сделать невозможное возможным. Такая позиция должна быть сейчас у каждого политика, должностного лица, у каждого украинца.

Пять главных пунктов Плана победы:

приглашение Украины в НАТО "здесь и сейчас";

оборона Украины и перенесение войны на территорию России. Это включает и снятие ограничений партнерами по применению западных ракет по военным объектам на российской территории;

неядерное сдерживание Российской Федерации;

использование ценных ресурсов Украины (урана, титана, лития) для обеспечения экономического роста Украины и Европейского Союза;

наличие у Украины большого военного контингента с опытом ведения боевых действий. По словам Зеленского, этот потенциал следует использовать для укрепления обороны всего Североатлантического Альянса и усиления безопасности всей Европы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о первом и самом главном пункте Плана победы Зеленского. Это вступление Украины в НАТО. Это решение может стать фундаментальным для достижения мира.

Также мы разбирали, что означает третий пункт плана, касающийся политики сдерживания России. Ключевым элементом этого пункта есть предложение разместить на территории Украины комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания.