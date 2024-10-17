Солдаты Ким Чен Ына: чем армия КНДР поможет Путину и опасна ли она для Украины

Главной ударной силой КНДР считают несколько пехотных, десантных, инженерных и артиллерийских батальонов, которые можно использовать в войне против Украины

Корейская Народная Армия – один из главных социально-политических институтов Северной Кореи, формирующий базис так называемой идеологии Чучхэ (опоры на собственные силы). В течение всего существования КНДР ставит в приоритет поддержку вооруженных сил, стабильно отдавая на нужды армии практически половину собственного бюджета, даже в периоды наибольшего экономического кризиса.

Состояние и боеготовность КНА остается под большим вопросом из-за фактического отсутствия детальной информации из КНДР. С завершением Корейской войны в 1953 году северокорейские войска не участвовали ни в каких масштабных боевых действиях, однако можно оценить угрозу для Украины, которую несет привлечение солдат Кима к российско-украинской войне.

Армия – часть жизни

В регулярных силах КНА служат около 1,1 млн человек. Не многие государства могут поддерживать такой уровень мобилизации в мирное время. По своей численности северокорейская армия почти равна по количеству вооруженным силам РФ, учитывая, что КНДР имеет в восемь раз меньше населения. Служба в армии для северокорейца — это шанс достичь карьерного роста, вступить в Трудовую Партию Кореи или просто получить крышу над головой и регулярное питание. Каждый гражданин КНДР должен обязательно отслужить в войсках около 10 лет, а для студентов перед поступлением в вуз требуется 4 года службы. С 2015 года режим Ким Чен Ына ввел мобилизацию для женщин на облегченных условиях, в отличие от мужчин.

По возможности некоторые северокорейцы дают взятки "нужным чиновникам", чтобы их направили в "правильную воинскую часть", где человек может учитываться исключительно по документам. Несмотря на тоталитарный характер режима в КНДР, с 1990-х годов коррупция активно процветает в государственной структуре страны, что позволяет даже организовывать собственные подпольные бизнесы, которые официальный Пхеньян запрещает. Разумеется, часть обеспечения армии разделяется между генералами, местными чиновниками и семьей Кима.

В основном подразделения КНА используют на инженерных работах, строительстве, в сельском хозяйстве, на поддержании общественного порядка, заводах, охране важных объектов, концентрационных лагерей и границы. Регулярный солдат Северной Кореи имеет ограниченное снаряжение, устаревшее оружие (если вообще получит), у большинства отсутствуют качественные бронежилеты. Однако такие подразделения используются исключительно для внутренних нужд.

С 2015 года режим Ким Чен Ына ввел мобилизацию и для женщин

Самое большое финансирование Пхеньян вкладывает в ракетно-ядерную программу и "элитные дивизии". Последние формируются из выпускников лучших военных вузов страны, например, "Артиллерийское училище имени маршала О Джин У" или "Университет национальной обороны им. Ким Чен Ына". Несколько пехотных, десантных, инженерных и артиллерийских батальонов считают главной ударной силой Северной Кореи, которые можно использовать в войне против Украины. Они укомплектованы новейшей северокорейской техникой и несколько устаревшим российским и китайским вооружением. Пхеньян неоднократно отправлял своих военных инструкторов из этих дивизий на Ближний Восток, получая за это валюту.

Вообще военные и простые граждане КНДР рассматриваются северокорейским режимом как еще один способ заработка на его нужды. Северная Корея продает людей в виде дешевой рабочей силы в РФ и Китай, благодаря чему получает значительные средства. Использование северокорейских войск в российско-украинской войне несет для Ким Чен Ына исключительно коммерческий характер, что означает только усиление военно-технического сотрудничества с Москвой.

Зомбированные пропагандой

В КНА проводят тщательный отбор в элитные подразделения, а на общем уровне работает масштабная машина пропаганды, создающая для северокорейца отдельный от реальности мир. В Северной Корее существует система социальных рангов "сонбун", разделяющая общество на лояльных к режиму лиц и "врагов народа". Если у человека низкий рейтинг "сонбун", он лишается возможности продвигаться на должностях в армии, ему ограничивается государственная поддержка и запрещается поступление в учебные заведения.

Соответственно, перед отправкой за границу каждый северокорейский солдат должен проходить детальную идеологическую проверку. Следует понимать, что фанатизм у таких людей зашкаливает, что может проявляться на поле боя в виде регулярных самопожертвований или большой мотивации. У военнослужащих КНДР сформирован враждебный образ внешнего мира, где США несут войны, смерть и голод, а Украину северокорейская пропаганда изображает как американскую марионетку, которую нужно уничтожить.

У военнослужащих КНДР сформирован враждебный образ внешнего мира

Хотя неизвестно, как себя будут вести военные КНА, оказавшись на относительно свободной от тотального контроля Пхеньяна территории. СМИ сообщали о якобы побеге 18 северокорейских солдат в Курской области. Такие случаи будут регулярными, учитывая ужасающие условия жизни на родине, что, несомненно, повлияет на эффективность подразделений КНА.

Счастливый билет Кима

В последние десятилетия продовольственная и экономическая ситуация в Северной Корее находилась на грани коллапса, заставляя режим даже открыто признавать существующие проблемы. Лишь с восстановлением военно-технической кооперации с РФ, получив значительные финансовые инвестиции из Кремля, Ким Чен Ын смог стабилизировать экономику и даже продемонстрировать относительный рост ВВП. Однако это не сказывается на уровне жизни населения, которое находится в нищете и на грани голода, поэтому, увидев неплохие условия существования в России или Украине, некоторые северокорейцы будут пытаться бежать.

Пока не известно, как российское военное руководство при прямом вовлечении подразделений КНА в боевые действия будет координировать их использование, учитывая языковой и культурный барьер. Северокорейцев очевидно будут держать отдельно от россиян, под контролем "заградительных отрядов", а руководить ими будет генерал из КНДР, который, возможно, через переводчиков будет согласовывать задачи и действия с российским командованием. И такая синергия вызывает серьезный вопрос об эффективности применения войск КНА, даже в "мясных штурмах". Более опасным вариантом является привлечение артиллерийских и инженерных подразделений, которые могут помочь россиянам оперативно.

Возможное прямое вступление Ким Чен Ына в войну против Украины демонстрирует тенденцию к глобализации российско-украинского конфликта, одним из бенефициаров которого выступает Северная Корея. Благодаря агрессии Путина Пхеньян смог восстановить свою экономику, добиться значительного успеха в развитии ракетных и спутниковых технологий, уменьшить влияние на собственную политику со стороны КНР и даже усилить собственные внешнеполитические позиции. 24 февраля 2022 года стало днем, когда северокорейский режим получил "счастливый билет", о котором и мечтать не мог ни дед, ни отец Ким Чен Ына.