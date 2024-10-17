Солдати Ким Чен Ина: чим армія КНДР допоможе Путіну та чи небезпечна вона для України

Головною ударною силою КНДР вважають кілька піхотних, десантних, інженерних та артилерійських батальйонів, які можна використати у війні проти України

Корейська Народна Армія – один з головних соціально-політичних інститутів Північної Кореї, яка формує базис так званої ідеології Чучхе (опори на власні сили). Протягом всього існування КНДР ставить у пріоритет підтримку збройних сил, стабільно віддаючи на потреби армії фактично половину власного бюджету, навіть у періоди найгіршої економічної кризи.

Стан та боєготовність КНА залишається під великим питанням через фактичну відсутність детальної інформації з КНДР. Із завершенням Корейської війни у 1953 році північнокорейські війська не брали участь у жодних масштабних бойових діях, проте можна приблизно оцінити загрозу для України, яку несе залучення солдатів Кіма до російсько-української війни.

Армія – частина життя

В регулярних силах КНА служать приблизно 1,1 млн осіб. Не багато держав можуть підтримувати такий рівень мобілізації у мирний час. По своїй чисельності північнокорейська армія майже рівна за кількістю збройним силам РФ, враховуючи, що КНДР має у вісім разів менше населення. Служба в армії для північнокорейця постає шансом досягнути кар’єрного зростання, вступити у Трудову Партію Кореї або просто отримати дах над головою і регулярне харчування. Кожен громадянин КНДР повинен обов’язково відслужити у військах близько 10 років, а для студентів перед вступом у вуз вимагається 4 роки служби. З 2015 року режим Кім Чен Ина запровадив мобілізацію для жінок на полегшених умовах, на відміну від чоловіків.

За можливістю деякі північнокорейці дають хабарі "потрібним чиновникам", щоб їх направили у "правильну військову частину", де людина може обліковуватися виключно по документах. Попри тоталітарний характер режиму в КНДР, з 1990-х років корупція активно процвітає у державній структурі країни, що дозволяє навіть організовувати власні підпільні бізнеси, які офіційний Пхеньян забороняє. Зрозуміло, частина забезпечення армії розділяється між генералами, місцевими чиновниками та сім’єю Кіма.

В основному підрозділи КНА використовують на інженерних роботах, будівництві, у сільському господарстві, на підтримці громадського порядку, заводах, охороні важливих об’єктів, концентраційних таборів та кордону. Регулярний солдат Північної Кореї має обмежене спорядження, застарілу зброю (якщо взагалі отримає), відсутні у більшості якісні бронежилети. Проте такі підрозділи використовують виключно для внутрішніх потреб.

З 2015 року режим Кім Чен Ина запровадив мобілізацію й для жінок

Найбільше фінансування Пхеньян вкладає в ракетно-ядерну програму та в "елітні дивізії". Останні формуються з випускників найкращих військових вишів країни, такі як, наприклад, "Артилерійське училище імені маршала О Джин У" або "Університет національної оборони ім. Кім Чен Ина". Кілька піхотних, десантних, інженерних та артилерійських батальйонів вважають головною ударною силою Північної Кореї, які цілком можна використати у війні проти України. Вони укомплектовані найновішою північнокорейською технікою і дещо застарілим російським та китайським озброєнням. Пхеньян неодноразово відправляв власних військових інструкторів з цих дивізій на Близький Схід, отримуючи за це валюту.

Взагалі, військові та прості громадяни КНДР розглядаються північнокорейським режимом як ще один спосіб заробітку на його потреби. Північна Корея продає людей у вигляді дешевої робочої сили у РФ та Китай, завдяки чому отримує значні кошти. Використання північнокорейських військ у російсько-українській війні несе для Кім Чен Ина виключно комерційний характер, що означає лише посилення військово-технічної співпраці з Москвою.

Зомбовані пропагандою

У КНА проводять ретельний відбір до елітних підрозділів, а на загальному рівні працює масштабна машина пропаганди, яка створює для північнокорейця окремий від реальності світ. У Північній Кореї існує система соціальних рангів "сонбун", що розділяє суспільство на лояльних до режиму осіб та "ворогів народу". Якщо у людини низький рейтинг "сонбун", то вона позбавляється змоги просуватися на посадах в армії, їй обмежується державна підтримка та забороняється вступ до навчальних закладів.

Відповідно, перед відправкою за кордон, кожен північнокорейський солдат має проходити детальну ідеологічну перевірку. Варто розуміти, що фанатизм у таких людей зашкалює, що може позначитися на полю бою у вигляді регулярних самопожертв чи великої мотивації. У військовослужбовців КНДР сформовано ворожий образ зовнішнього світу, де США розносять війни, смерть та голод, а Україну північнокорейська пропаганда зображує як американську маріонетку, котру треба знищити.

У військовослужбовців КНДР сформовано ворожий образ зовнішнього світу

Хоча не відомо, як будуть себе поводити військові КНА, опинившись на відносно вільній від тотального контролю Пхеньяна території. ЗМІ повідомляли про нібито втечу 18 північнокорейських солдатів у Курській області. Такі випадки будуть регулярні, враховуючи жахливі умови життя на батьківщині, що, без сумніву, впливатиме на ефективність підрозділів КНА.

Щасливий білет Кіма

Останні десятиліття продовольча та економічна ситуація в Північній Кореї перебувала на межі колапсу, змушуючи режим навіть відкрито визнавати існуючі проблеми. Лише з відновленням військово-технічної кооперації з РФ, отримавши значні фінансові інвестиції з кремля, Кім Чен Ин зміг стабілізувати економіку і навіть продемонструвати відносний ріст ВВП. Проте це не позначається на рівні життя населення, яке перебуває у злиднях та на межі голоду, тому, побачивши непогані умови існування в Росії чи в Україні, деякі північнокорейці будуть намагатися втекти.

Поки невідомо, як російське військове керівництво у разі прямого залучення підрозділів КНА у бойові дії буде координувати їх використання, враховуючи мовний і культурний бар’єр. Північнокорейців очевидно будуть тримати окремо від росіян, під контролем "загороджувальних загонів", а керувати ними буде генерал з КНДР, який можливо через перекладачів узгоджуватиме завдання і дії з російським командуванням. І така синергія викликає серйозне питання стосовно ефективності застосування військ КНА, навіть у "м’ясних штурмах". Більш небезпечним варіантом є залучення артилерійських та інженерних підрозділів, котрі можуть допомогти росіянам на оперативному рівні.

Можливий прямий вступ Кім Чен Ина у війну проти України демонструє тенденцію до глобалізації російсько-українського конфлікту, одним з бенефіціарів якого виступає Північна Корея. Завдяки агресії Путіна Пхеньян зміг відновити власну економіку, досягти значного успіху у розвитку ракетних і супутникових технологій, зменшити вплив на власну політику з боку КНР та навіть посилити власні зовнішньополітичні позиції. 24 лютого 2022 року стало днем, коли північнокорейський режим отримав "щасливий білет", про який і мріяти не міг ані дід, ані батько Кім Чен Ина.