Военные КНДР в Украине: в ISW раскрыли настоящую цель Путина

Аналитики не имеют подтверждений участия военных КНДР в войне РФ против нашей страны

Россия формирует "особый бурятский батальон" на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, состоящий из граждан Северной Кореи. Вероятно, используя корейцев в войне против Украины, РФ пытается избежать новой мобилизации.

"Кремль, вероятно, использует положения соглашения о "взаимной обороне", чтобы предоставить юридическое обоснование развертыванию северокорейских солдат в зоне боевых действий в России в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область. Недавно появились сообщения о том, что небольшой контингент северокорейских военнослужащих действовал вблизи оккупированного Донецка", — пишет Американский институт изучения войны (ISW).

Вместе с тем, аналитики отметили, что не имеют подтверждения информации о создании Россией батальона из 3 тысяч граждан КНДР для проведения военных операций в Курской области. Вместе с тем, президент России Владимир Путин 14 октября внес на ратификацию в Госдуму РФ текст договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который обе страны подписали в июне 2024 года, напомнили в Институте.

По мнению аналитиков, готовность Кремля заключить соглашение о взаимной обороне с КНДР свидетельствует, что Путин продолжает полагаться на альтернативные пути формирования Вооруженных сил. Таким образом, он пытается избежать объявления частичной или общей мобилизации.

Отмечается, что Путин продолжает отдавать предпочтение добровольческим формированиям за деньги во избежание внутренних последствий проведения общей мобилизации в обществе или очередной волны частичной мобилизации. Однако с началом Курской операции ВСУ это стало проблематичным, ведь россияне нуждаются в живой силе из-за необходимости защищать совершенно новый фронт внутри самой России.

"Путин, похоже, охотнее принимает северокорейский персонал в российскую армию и прибегает к другим усилиям по формированию нерегулярных сил, чем призывает к более широкой мобилизации, чтобы реально решить боевую ситуацию на театре военных действий", — резюмировали в ISW.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отреагировали в США на информацию о привлечении Россией военных КНДР в войне против Украины. По этому поводу высказались спикер Государственного департамента Мэтью Миллер, координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби и представитель Совета нацбезопасности Шон Саветт.