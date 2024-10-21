Украинский политолог Алексей Якубин специально для "Телеграфа" рассказал, как изменение политических настроений может повлиять на Украину и геополитику Молдовы в целом

Выборы в Молдове и проводившийся там референдум показывают несколько важных вещей. Майя Санду, действующая президент Молдавии, сосредоточилась на геополитическом выборе страны, поэтому проведение президентских выборов и референдума, как показала практика, были не лучшим мнением.

У президента рассчитывали, что это поможет увеличить ее рейтинг. А по факту ее непопулярность и антирейтинг (около 50% по социологическим опросам) сыграли в минус в контексте этого референдума. Несмотря на то, что значительная часть молдован имеет румынские паспорта, что могло бы способствовать поддержке евроинтеграции, попытка использовать референдум для повышения личного рейтинга оказалась неудачной.

Кроме геополитики, у Молдовы есть и другие проблемы. К примеру, цена на газ, которая очень сильно выросла. Майя Санду хотела подменить эти проблемы геополитическим выбором, но молдаване еще учитывают ситуацию в самом ЕС и в контексте действий ЕС в российско-украинской войне.

Это не свидетельствует о непопулярности Европейского союза в Молдове. Скорее, это свидетельствует о непопулярности самого президента у населения. Результаты отражают недовольство действиями нынешней власти.

В результате выборов политическая ситуация в Молдове претерпевает изменения. Главный оппонент Май Санду набрал значительное количество голосов, и 3 ноября состоится второй тур выборов. Возможно, ее антирейтинг повлияет так сильно, что она может и проиграть выборы.

Но ключевые политические процессы будут разворачиваться после президентских выборов, потому что в Молдове роль парламента очень значительна. Через 9 месяцев там состоятся парламентские выборы, и если партия Санду проиграет, политика страны может измениться. Будут ли последствия для Украины? Пока нет результатов этих выборов, мы не можем утверждать, что грянут изменения, но если будет новый президент, то его политика в отношении Украины может измениться. И здесь возникает вопрос, как Киев готов учитывать и воспринимать эти геополитические изменения.

Ранее "Телеграф" также писал, что Санду станет мишенью для Путина, а Украине стоит задуматься. Так считает директор Института мировой политики Евгений Магда.