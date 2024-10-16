Зеленский в Раде представил "План победы": главное (обновлено)

"План победы" должен работать для того, чтобы проложить мост во второй саммит мира, чтобы поставить точку в войне

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной раде 16 октября и представил "План победы" парламентариям. Он озвучил главные пункты своей стратегии.

Соответствующее видео появилось на странице главы государства в Facebook. Выступление президента транслируют в прямом эфире.

Владимир Зеленский отметил, что план состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. По его мнению, если все пойдет по плану, то войну можно будет завершить до конца следующего года.

Основные пункты:

Первый – приглашение Украины в НАТО уже сейчас.

– приглашение Украины в НАТО уже сейчас. Второй – оборона. Этот пункт включает в себя операции в определенных местах, чтобы не допустить буферных зон на территории Украины; вывод ПВО, совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и так далее.

– оборона. Этот пункт включает в себя операции в определенных местах, чтобы не допустить буферных зон на территории Украины; вывод ПВО, совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и так далее. Третий – сдерживание. "Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России".

– сдерживание. "Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России". Четвертый – экономический пункт. Стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций. Речь идет о развитии стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций.

– экономический пункт. Стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций. Речь идет о развитии стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций. Пятый – "После войны мы будем иметь один из самых опытных военных контингентов. Люди, имеющие военный опыт, опыт работы с международным оружием. Это гарантия безопасности в Европе. Это достойная миссия для наших героев".

Главные тезисы:

Россия должна поиграть. Это не заморозка, это не торговля суверенитетом, мы должны реализовать план победы и заставить Россию быть на саммите мира.

Это зависит от партнеров. Россия не ищет честного мира. Путин хочет только войны. Мы должны изменить обстоятельства, чтобы война закончилась безотносительно того, что хочет путин

Украина 2 года назад предложила формулу мира, мы повели успешные саммиты мира. Но Россия пока уклоняется от честной дипломатии и бросает ультиматумы.

Наши воины гарантируют, что никакие ультиматумы россии ничего не стоят.

План победы должен работать для того, чтобы проложить мост во второй саммит мира, чтобы поставить точку в войне.

Если план поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего года.

Наши воины гарантируют, что никакие ультиматумы россии ничего не стоят.

Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году, чтобы навсегда отвергнуть дипломатию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что "План победы" представят не полностью. Ряд элементов и моментов плана останется закрытым от обычных украинцев.