Зеленский в Раде представил "План победы": главное (обновлено)
- Автор
-
- Дата публикации
-
"План победы" должен работать для того, чтобы проложить мост во второй саммит мира, чтобы поставить точку в войне
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной раде 16 октября и представил "План победы" парламентариям. Он озвучил главные пункты своей стратегии.
Соответствующее видео появилось на странице главы государства в Facebook. Выступление президента транслируют в прямом эфире.
Владимир Зеленский отметил, что план состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. По его мнению, если все пойдет по плану, то войну можно будет завершить до конца следующего года.
Основные пункты:
- Первый – приглашение Украины в НАТО уже сейчас.
- Второй – оборона. Этот пункт включает в себя операции в определенных местах, чтобы не допустить буферных зон на территории Украины; вывод ПВО, совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и так далее.
- Третий – сдерживание. "Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России".
- Четвертый – экономический пункт. Стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций. Речь идет о развитии стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций.
- Пятый – "После войны мы будем иметь один из самых опытных военных контингентов. Люди, имеющие военный опыт, опыт работы с международным оружием. Это гарантия безопасности в Европе. Это достойная миссия для наших героев".
Главные тезисы:
- Россия должна поиграть. Это не заморозка, это не торговля суверенитетом, мы должны реализовать план победы и заставить Россию быть на саммите мира.
- Это зависит от партнеров. Россия не ищет честного мира. Путин хочет только войны. Мы должны изменить обстоятельства, чтобы война закончилась безотносительно того, что хочет путин
- Украина 2 года назад предложила формулу мира, мы повели успешные саммиты мира. Но Россия пока уклоняется от честной дипломатии и бросает ультиматумы.
- Наши воины гарантируют, что никакие ультиматумы россии ничего не стоят.
- План победы должен работать для того, чтобы проложить мост во второй саммит мира, чтобы поставить точку в войне.
- Если план поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего года.
- Наши воины гарантируют, что никакие ультиматумы россии ничего не стоят.
- Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году, чтобы навсегда отвергнуть дипломатию.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что "План победы" представят не полностью. Ряд элементов и моментов плана останется закрытым от обычных украинцев.