Москва угрожает США и Украине последствиями в случае новых ударов по территории России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь разразился угрозами в адрес не только Украины, но и США. Он угрожает "ответными мерами" в случае применения западных дальнобойных ракет по территории РФ.

Об этом сообщает Newsweek. В интервью изданию глава МИД России повторил требование Кремля, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО, вывела свои войска из четырех областей, которые Россия аннексировала (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — Ред.), отменила все санкции против России.

Если Украина будет бить западным оружием по России, Кремль примет "ответные меры", заявил Лавров. Но о каких мерах идет речь, глава российской дипломатии не уточнил.

По версии Кремля, данные требования станут предпосылкой для того, чтобы Россия подумала о прекращении войны, заявил Лавров. Он добавил, что эти требования якобы содержались в Стамбульских соглашениях, парафированных в марте 2022 года российской и украинской делегациями.

Также Лавров обвинил Украину в "вооруженном вторжении" в Курскую область в августе 2024 года и заявил, что США и страны НАТО "собираются нанести стратегическое поражение России руками украинцев". Поэтому у Кремля не остается другого выхода, кроме как продолжать войну, называемую в России "специальной военной операцией".

Министр иностранных дел России цинично заявил, что те украинцы, которые вынуждены защищать свои дома от россиян, делают это потому, что "собственная власть безжалостно толкает их на войну". В то же время россияне, которые едут в чужую страну как оккупанты, по мнению Лаврова, "защищают свой народ и жизненно важные интересы безопасности".

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава МИД РФ назвал мирную инициативу президента Украины Владимира Зеленского "ультиматумом чистой воды". По его словам, РФ никогда не рассматривала всерьез "формулу Зеленского".