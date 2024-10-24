"Сено носом пошло": Лавров снова оконфузился на саммите БРИКС, в сети не сдержались (видео)

Интернет-пользователи бурно реагируют

В ходе саммита БРИКС, который проходит в Казани, министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно стал причиной мемов и шуток в сети. Сначала главный российский дипломат не сдержал эмоций, когда ему наступили на ногу.

Затем появились кадры, на которых глава внешнеполитического ведомства что-то извлекает из своей ноздри, а затем внимательно рассматривает.

Примечательно, что курьез произошел во время выступления президента Путина, за спиной которого сидел Лавров. Все это случилось на глазах присутствующих глав государств, в частности, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Пользователи сети не преминули отметить, что оконфузился не кто-нибудь, а глава российской дипломатии, который должен знать протокол на зубок и быть примером идеальных манер.

Также комментаторы неоднократно упоминали российскую сеть общепита, которая заменила McDonald's после его ухода из России.

Реакция сети

Ранее мы писали, что в Казани собралась когорта лидеров стран, которые поддерживают или могут поддержать Россию. Для находящегося в международной изоляции Кремля 16-й ежегодный саммит БРИКС станет возможностью продемонстрировать "глобальные связи".