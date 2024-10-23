Она родила ему единственную дочь Екатерину

Сергей Лавров — известная личность в российской политике. Он смолоду занимал разные государственные должности в РФ, а в последние годы работает министром иностранных дел России. Лавров известен своей склонностью к откровенному вранью и систематически гнет линию кремлевской пропаганды.

"Телеграф" решил выяснить, а что же известно о жене путинского вруна Сергея Лаврова, который много лет возглавляет российский МИД.

Мария Лаврова — что о ней известно

О жене Сергея Лаврова очень мало информации, она всю жизнь провела в тени влиятельного мужа, приближенного к Путину и сильно не отсвечивала. Известно, что ее зовут Мария, она родилась 4 апреля 1950 года в Москве, сейчас ей 74 года, и она уже около 50 лет в браке с главой российского МИД.

Также есть информация о том, что Мария Лаврова окончила Московский педагогический институт, где получила филологическое образование. В сети пишут, что жена Лаврова долгое время жила за границей, предположительно в Нью-Йорке. Также упоминается о том, что Мария Лаврова в свое время работала в библиотеке Постоянного представительства РФ при ООН.

В браке Сергея Лаврова с женой Марией родилась дочь Екатерина — она единственный ребенок в семье дипломата. Известно, что девушка имеет американское гражданство, она замужем и носит фамилию мужа — Винокурова.

Что касается самого Лаврова, то он не афиширует свою личную жизнь, и складывается такое впечатление, что скрывает от общественности свою жену Марию. Зато более охотно он при каждой возможности озвучивает нарративы путинской пропаганды. Особенно это обострилось во время полномасштабной войны в Украине, когда Лавров на международных мероприятиях при каждой возможности говорил о "перевороте" в Украине в 2014 году, о "киевском режиме", "нацистах", "биолабораториях" и прочую чушь.

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