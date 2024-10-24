"Отдавили копыто": Лавров и Путин оконфузились на саммите БРИКС, в сети истерика (видео)

Сеть уже переполняют шутки

В ходе саммита БРИКС, который проходит в Казани, министру иностранных дел России Сергею Лаврову наступили на ногу. При этом, извиняться перед ним никто и не подумал.

Соответствующее видео было опубликовано в российских пабликах. В сети уже успели посмеяться над инцидентом.

Многие обратили внимание на реакцию самого Лаврова. Он не смог сдержать эмоций, когда понял, что произошло.

В то же время, сидящий рядом с ним помощник президента России Юрий Ушаков, взглянул на Лаврова и посмеялся.

Реакция сети

Некоторые пользователи сети попытались предположить, что шепотом сказал Лавров, когда ему наступили на ногу.

Также отметим, что сам российский президент Владимир Путин также опозорился на саммите БРИКС. Во время предоставления слова президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, он не смог правильно выговорить фамилию и имя.

В комментариях уже также успели высмеять новый позор Путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный путинист оконфузился с поздравлением с Днем ВДВ. В сети началась истерика, а сам он поспешил оправдаться.