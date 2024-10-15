В РФ тщательно удаляют все расследования из Сети

Самая большая фобия влиятельных людей в России — раскрытие их "скелетов в шкафу" для широкой общественности. Высокопоставленные должностные лица прилагают значительные усилия, чтобы скрыть компрометирующую информацию о себе. Они используют различные методы – от судебных тяжб до удаления данных из интернета. Однако журналисты-расследователи продолжают разоблачать тайны российской элиты.

Независимое российское издание "Проект", основанное журналистами, подвергшимися преследованиям в России, провело масштабное исследование о попытках сокрытия информации чиновниками РФ. Журналисты собрали факты о многочисленных тайнах приближенных к Владимиру Путину.

Глава Госдумы Вячеслав Володин годами пытался скрыть информацию о своей возможной нетрадиционной ориентации. В 2003-2007 годах ряд изданий опубликовал материалы с такими заголовками как "Россия правит гомосексуальное лобби" и "Эй, медведи". Володин через суд добился признания некоторых текстов клеветническими. Он также поручил подчиненным удалить из Интернета все упоминания об этих публикациях.

Глава "Росприроднадзора" Светлана Радионова владеет недвижимостью на 720 миллионов рублей (7 400 000 долларов) при официальном доходе 400 тысяч в месяц. Чтобы скрыть эту информацию, ее пиарщики придумали сложную схему с подставным истцом. Они создали фейковый сайт с компрометирующими материалами, а затем подали на него в суд от имени вымышленного лица. Суд запретил распространение информации о состоянии Радионовой.

Виктор Золотов

Руководитель Росгвардии Виктор Золотов отдыхал на Сейшелах с молодыми девушками. Поездку оплатил бизнесмен, чья фирма получила впоследствии многомиллиардные контракты от Росгвардии. Пиарщики Золотова подали десятки жалоб в Google, требуя удалить эту информацию якобы из-за нарушений авторских прав.

Любовница Лаврова Светлана Полякова

У министра иностранных дел Сергея Лаврова есть работающая в МИД любовница Светлана Полякова. Она летает на частных самолетах олигарха Олега Дерипаски и отдыхает на роскошных яхтах. Стоимость одного такого отдыха оценивается в 55 миллионов рублей. Расследования о Полякове также пытаются удалить из поисковых систем.

Дворец Кирилла

В 2011 году одно из изданий РФ выпустило статью о богатстве главы РПЦ патриарха Кирилла. В материале говорилось, что глава РПЦ носит часы, которые стоят десятки тысяч долларов, а их родственники имеют недвижимость на сумму более 225 млн рублей. Сам Кирилл, по данным издания, живет в роскошных дворцах. У него есть собственная винодельня и огромное состояние. Сразу после публикации статью пытались удалить.

Российские чиновники активно чистят информацию о своих уголовных связях молодости. Из интернета удаляются публикации о роли "питерских" бизнесменов Ильи Трабера, Геннадия Петрова и других в преступлениях, расследованных испанскими правоохранителями. Скрываются данные и о личной жизни бывшей жены Путина Людмилы. Из Google удаляются материалы о ее новом муже Артуре Очеретном и их бизнесах. Не говоря уже о личной жизни самого Путина и его секретных детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал также о том, что, согласно слухам, бывшая гимнастка Кабаева уже более десяти лет является романтическим партнером Путина. Кабаева сейчас живет в его дворце на Валдае.