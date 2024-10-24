"Сіно носом пішло": Лавров знову осоромився на саміті БРІКС, в мережі не стрималися (відео)

Інтернет-користувачі бурхливо реагують

У ході саміту БРІКС, який проходить у Казані, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров неодноразово став причиною мемів та жартів в мережі. Спочатку головний російський дипломат не стримав емоцій, коли йому наступили на ногу.

Потім з’явилися кадри, на яких голова зовнішньополітичного відомства щось витягує зі своєї ніздрі, а потім уважно розглядає.

Цікаво, що курйоз стався під час виступу президента Путіна, за спиною якого сидів Лавров. Все це відбулося на очах присутніх глав держав, зокрема президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Користувачі мережі не забули зазначити, що осоромився не хтось, а голова російської дипломатії, який повинен знати протокол на зубок і бути прикладом ідеальних манер.

Також коментатори неодноразово згадували російську мережу громадського харчування, яка замінила McDonald’s після його виходу з Росії.

Реакція мережі

Раніше ми писали, що у Казані зібралася когорта лідерів країн, які підтримують чи можуть підтримати Росію. Для Кремля, що знаходиться в міжнародній ізоляції, 16-й щорічний саміт БРІКС стане можливістю продемонструвати "глобальні зв’язки".