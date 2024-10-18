Лавров назвал пять условий России для переговоров с Украиной

Глава российского МИД выдал очередную порцию заявлений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова выступил с громкими заявлениями насчет Украины. Лавров настаивает на изменении внешнеполитического курса и ее внутренней политики.

Российский дипломат также обвинил Запад в использовании Украины против России. Об этом он рассказал в своем интервью российскому телеканалу.

Старые-новые заявления РФ

Первое требование — отказ от вступления в НАТО и обретение нейтрального статуса. Глава МИД РФ также настаивает на "решении проблем с русским и русскоязычным населением".

Лавров в очередной раз обвинил Украину в нарушении прав русскоговорящих граждан. По его словам, в нашем государстве вроде бы запрещено общаться на русском языке.

Отдельное внимание Лавров уделил религиозному вопросу. Он обвинил Украину в "уничтожении УПЦ". Российский министр также заявил, что РФ не согласится на ситуацию, когда Украина сможет "использоваться Западом для создания угрозы безопасности РФ". Такие обвинения традиционны для российской пропаганды.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что Лавров пригрозил Западу, если он разрешит удары по РФ. В интервью глава МИД России повторил требование Кремля, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО, а также вывела свои войска из четырех аннексированных Россией областей.