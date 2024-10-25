Живет одна в скромной квартире: что известно о личной жизни президента Молдовы Майи Санду и замужем ли она

Ранее ходили слухи о нетрадиционной ориентации президента Молдовы

Майя Санду — единственная женщина на посту президента Молдовы. Она начала свою политическую карьеру в 90-х и постепенно поднималась на самый верх — аж до поста президента страны. А вот о личной жизни политика известно не так много.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни Майи Санду, замужем ли она и есть ли у нее дети.

Майя Санду — что известно о президенте Молдовы

Майя Санду родилась 24 мая 1972 года в селе Рисипены Фалештского района в семье ветеринара и учительницы. Сейчас ей 52 года и она никогда не была замужем, также у президента нет своих детей.

Майя Санду. Фото: Getty Images

Свою политическую карьеру Майя Санду начала практически сразу после развала Советского союза. Она начинала с более низких государственных должностей, а потом постепенно поднималась по карьерной лестнице аж до должности президента страны. При этом политик пожертвовала личной жизнью ради карьеры, уделяя ей все свое время. Она известна своей проевропейской позицией и всю свою деятельность посвятила евроинтеграции Молдовы.

Майя Санду. Фото: Getty Images

При этом Майя Санду скромная и сдержанная в обычной жизни. В интервью российскому блогеру Юрию Дудю президент призналась, что не переехала в президентскую резиденцию, а осталась жить в своей двухкомнатной квартире, где живет одна.

Майя Санду и Олаф Шольц. Фото: Getty Images

При этом она поддерживает близкие отношения с родственниками, общается со своими племянниками. Как призналась Майя Санду, она даже не ходила в правительственную столовую, а питалась тем, что ей готовили родные. Известно, что Майя Санду задумывалась об усыновлении ребенка, однако пока не сделала этого.

Майя Санду. Фото: Getty Images

К слову, во время когда Майя Санду впервые баллотировалась на пост президента Молдовы в 2019 году, ее оппоненты распространили "компромат". В сети опубликовали фото, якобы Майя Санду имеет нетрадиционную ориентацию и ее сняли во время поцелуя с девушкой в Мюнхене. Политик опровергла эти слухи, она заявила, что опубликованный компромат — фальшивка, и сообщила, что любит мужчин.

Майя Санду. Фото: Getty Images

Как-то Майя Санду призналась, что ее первая любовь случилась еще в школе в 9-10 лет. Она была влюблена в мальчика, с которым посещала танцевальный кружок. Однако в дальнейшем эта детская влюбленность не имела продолжения и развития.

Майя Санду. Фото: Getty Images

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