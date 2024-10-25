Рожала сына, пока Попов был в Киеве: как выглядит сын Скабеевой и сколько ему лет

Пропагандисты редко показывают сына в соцсетях, однако все же есть несколько кадром с ним

Ольга Скабеева и Евгений Попов — известные не только в России, но и в Украине пропагандисты. Они стали громким и мерзким рупором кремлевской пропаганды, разжигая ненависть россиян к украинцам и другим народам мира. Как оказалось, у семейной пары пропагандистов есть единственный сын, которого они скрывают от общественности.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит сын Попова и Скабеевой, сколько ему лет и что о нем известно.

Сын Скабеевой и Попова Захар — что о нем известно

О личной жизни Скабеевой мало что известно, однако есть информация о том, что брак с коллегой-пропагандистом Поповым стал для нее вторым, как и для него. Они познакомились на работе и начали вместе вести самую пропагандистскую программу "60 минут" на государственном российском телевидении.

В 2014 году у пары родился первенец — сын Захар, сейчас ему около 10 лет. Как писали российские СМИ, когда Скабеева рожала сына, ее муж Попов был командировке в Киеве. Однако успел вернуться в Москву, чтобы встретить жену из роддома.

Известно, что из-за занятости родителей-пропагандистов, Захар много времени проводит у родителей Скабеевой в городе Волжском. Однако на выходные они забирают его к себе в Москву.

Скабеева и Попов редко показывают фото с сыном в соцсетях, однако несколько кадров с Захаром все же есть в сети. Так, в 2022 году пропагандистка Скабеева показывала в сети, что водила сына в кинотеатр. Также она показывала в соцсетях кадры рождественских каникул с сыном.

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