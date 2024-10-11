Не всегда была блондинкой с каре: как выглядела соратница Януковича Анна Герман в начале карьеры

Политик была настоящей модницей и ходила в Раду в стильных образах

Анна Герман — известная в украинской политике фигура времен Януковича, она была его верной соратницей, несмотря на то, что родом с западной части Украины. Она начинала свою карьеру, как журналистка, однако потом шла в политику и стала важной персоной в Партии регионов, была приближена к Януковичу и во времена его премьерства, и во времена президентства.

"Телеграф" решил выяснить, как Анна Герман выглядела в начале своей политической карьеры.

Анна Герман — из журналистки в соратницу Януковича

Анна Герман родилась в маленьком селе на Львовщине в 1959 году, сейчас ей 65 лет. Она начиналась свою карьеру в журналистике. После окончания Львовского университета Франко она начала работать в местных львовских газетах. С 2002 по 2004 год была директором киевского бюро "Радио Свободная Европа — Радио Свобода". А уже с мая 2004 года Анна Герман начала работать пресс-секретарем на тот момент премьер-министра Виктора Януковича.

Так начался ее карьерный путь в политику режима Януковича. После отставки премьер-министра, Анна Герман осталась его пресс-секретарем уже как главы Партии регионов. Уже в марте 2006 года Герман стала членом Партии регионов, а в мае была избрана народным депутатом Украины V созыва.

С августа 2006 по декабрь 2007 года Анна Герман была советником вновь премьер-министра Виктора Януковича. В 2007 году она снова стала народным депутатом, и уже там заняла должность заместителя главы фракции Партии регионов и главой комитета по вопросам свободы слова.

Когда в 2010 году Янукович стал президентом, его верная соратница Анна Герман была назначена заместителем главы Администрации президента Украины. Практически всю свою политическую карьеру Анну Герман была в близком окружении Януковича. В 2012 году она снова стала депутатом от Партии регионов. А уже в конце октября 2014 года сообщила о своем решении покинуть политику.

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