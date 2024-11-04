Президентские выборы в Молдове: Санду объявила о своей победе

Победа Санду знаковая на фоне усилий кремлевского режима вмешаться в выборы

Действующий президент Молдовы Майя Санду объявила о победе на президентских выборах в стране. Отмечается, что по результатам подсчета голосов на 98% избирательных участков она набрала 54% голосов, в то время как ее прокремлевский оппонент Александр Стояногло – 46%.

Об этом пишет издание Bloomberg. Отмечается, что победа Санду ставит крест на планах России сохранить Молдову в орбите своего влияния и подкрепляет планы Санду сделать Молдову членом Европейского Союза до конца десятилетия.

"Мы доказали, что объединившись, можем победить тех, кто хотел поставить нас на колени", – сказала Санду, комментируя свою победу на выборах.

Издание также отмечает, что победа Санду знаковая на фоне усилий кремлевского режима вмешаться в выборы, чтобы обеспечить преимущество Стояногло. Все российские схемы и денежные вливания не помогли Кремлю получить в Молдове своего ставленника. Санду уже заявила, что будет вести страну в ЕС, несмотря на противодействие со стороны россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, что происходит в Молдове на выборах и как их результат может сказаться на ситуации в Украине.

Как сообщалось, 19 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига впервые в новой должности посетил Молдову. Там он заявлял, что Молдова вместе с Украиной идет по пути евроинтеграции. Он отметил важность скоординированных мер по борьбе с гибридными угрозами.

Также "Телеграф" писал, что на прошлой неделе посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что такие страны, как Беларусь и Грузия из-за вмешательства России по состоянию на сегодняшний день формально потеряли свою независимость.