"Гарантия защиты": в Конгрессе США выдвинули Байдену требование в отношении Польши и российских ракет

Польша имеет право использовать собственные средства ПВО над украинским воздушным пространством

Конгрессмены от Демократической и Республиканской партии США из состава Хельсинкской комиссии направили письмо действующему президенту Джозефу Байдену. В письме они требуют от Байдена разрешить Польше как члену НАТО сбивать российские ракеты над Украиной.

Об этом пишет издание The Hill. Письмо подписали представители комиссии – республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн.

"США нужно предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно угрожающие вторжением в польское воздушное пространство", – отмечается в письме.

Конгрессмены настаивают, что Польша имеет право использовать свои средства ПВО над украинским воздушным пространством. Это делается с целью защитить не только Украину, но Польшу.

"Несмотря на постоянную эскалацию Россией гибридной войны – нарушение воздушного пространства, нападения на объекты критической инфраструктуры и попытки дестабилизировать демократические институты – мы не решились решительно противостоять этим угрозам, позволив России вести войну против Альянса с минимальными последствиями… Просьба Польши необходима и неотложна, как механизм поддержки Украины и гарантия защиты переднего края границ НАТО", – говорится в письме.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 3 октября.

В Пентагоне ранее заявляли, что государства-члены НАТО не хотят сбивать воздушные цели над территорией Украины. Подобные действия могут способствовать эскалации конфликта и вовлечь их в войну с Российской Федерацией.