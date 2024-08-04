Страны-соседки могут помочь Украине сбивать российские ракеты: что придумал Зеленский

Украина проведет переговоры по поводу создания еще одной коалиции

Президент Украины Владимир Зеленский допустил создание новой коалиции с союзниками. На этот раз речь идет о том, чтобы соседние страны НАТО сбивали российские ракеты, которые летят в их сторону.

Об этом он рассказал во время разговора с журналистами на торжественных мероприятиях по поводу Дня Воздушных сил. Его слова приводит пресс-служба ОПУ.

По его словам, сейчас прорабатывается возможность привлечь союзную авиацию к перехвату российских ракет в пограничных областях. При этом он отметил, что партнеры всегда боятся новой эскалации, а потому подобное решение будет очень сложным.

Зеленский добавил, что подобные обсуждения могут произойти в формате Совета Украина-НАТО, которая уже собиралась относительно вопросов безопасности на море.

"Такой коалиции нам сегодня очень не хватает. Потому что это большая ответственность для одной страны-соседки – помогать нам сбивать ракеты. Хотя я считаю, что это, безусловно, нужно было сделать давно", — сказал глава государства и отметил, что из-за этого Украина хочет обратиться сразу к НАТО.

По его словам, соответствующие поручения уже были даны дипломатам.

Как сообщалось ранее, Зеленский до этого официально подтвердил, что самолеты F-16 прибыли в Украину. Также он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что помогли усилить безопасность украинского неба.