Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29, но есть условие

Варшава поможет Украине, если союзники помогут ей

Польша готова передать Киеву свои истребители МиГ-29. Однако лишь при условии, что союзники по Североатлантическому альянсу обеспечат безопасность польского неба, пока страна не получит новые самолеты.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире Radio Zet. Он подчеркнул, что Варшава уже задекларировала готовность передать Украине истребители МиГ-29, но при условии гарантирования безопасности воздушного пространства союзниками.

"…Когда западные самолеты, по крайней мере, временно, будут защищать польское небо, и нам это будет гарантировано, а в скором времени мы получим самолеты, на которых будут летать наши пилоты, и это укрепит нашу ситуацию", – уточнил президент Польши.

МиГ-29: что о нем известно

МиГ-29 (по классификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна.

МиГ-29 предназначен для поражения и уничтожения всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях постановки радиолокационных помех с использованием управляемых ракет и бортовой пушки, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Главной задачей истребителя является завоевание превосходства в воздухе над районом боевых действий сухопутных войск, второстепенной — нанесение ударов по наземным целям неуправляемым оружием днём в простых метеоусловиях.

Напомним, 24 октября временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что Варшава планирует передать свои истребители МиГ-29 Украине.

По его словам, в Польше сейчас есть 10-15 таких самолетов, которые все еще используются как часть противовоздушной обороны. Лукасевич уточнил, что это произойдет тогда, когда страна получит замену от союзников, чтобы усилить собственную обороноспособность.