Странные шутки, семеро детей и три жены: чем известен кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет

Трамп объявил имя кандидата на пост главы Пентагона

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал имена кандидатов на важные государственные должности. Среди них Кристи Ноэм, которую он хочет назначить секретарем Департамента внутренней безопасности и Илон Макс, который вероятно станет главой Департамента правительственной эффективности. Особое внимание привлекает кандидатура на должность министра обороны. Им станет телеведущий Fox News Пит Хегсет.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о будущем главе Пентагона и чем он известен в США.

Пит Хегсет — что о нем известно

Питер Брайан Хегсет родился 6 июня 1980 года, сейчас ему 44 года. Он известный в Америке телеведущий, писатель и офицер Национальной гвардии. Он участвовал в операциях в Ираке и в Афганистане, а по возвращению занимался продвижением интересов ветеранов.

Именно его кандидатуру Дональд Трамп заявил на пост главы Пентагона. Пит Хегсет известный политический комментатор телеканала Fox News. Ранее он был исполнительным директором организаций Vets for Freedom и Concerned Veterans for America.

Как пишут американские СМИ, состояние телеведущего Пита Хегсета составляет 17 миллионов долларов. Хегсет получает зарплату в размере 5 миллионов долларов в год от Fox News. Он также владеет активами в сфере недвижимости на сумму 9,2 миллиона долларов. Хегсет имеет Range Rover, BMW X7, Mercedes GLC, Tesla и Rolls Royce.

Пит Хегсет. Фото: Getty Images

В свое время Пит Хегсет отличился странными шутками о том, что не моет руки. В сети распространился видеофрагмент с передачи Fox News 2019 года, в котором телеведущий общается с коллегами и говорит, что не моет руки уже 10 лет.

"Кажется, я не мыл руки десять лет. Серьезно, я никогда не мою руки. Я не вижу микробов, значит, они не настоящие", — с серьезным лицом пошутил Хегсет.

Стоит отметить, что Пит Хегсет позиционирует себя как прекрасный семьянин и многодетный отец. А еще очень верующий и набожный человек. Известно, что у него было три жены — Мередит Шварц (в браке 2004–2009), Саманта Хегсет (в браке 2010–2017) и Дженнифер Роше (в браке с 2019 и до сих пор). При этом телеведущий воспитывает семерых детей — он биологический отец четверых детей и отчим троих. Однако он уверяет, что не делит их между собой и всех воспитывает в равных условиях, любви и заботе.

Пит Хегсет не поклонник Украины

Назначение Пита Хегсета на пост главы Пентагона может негативно сказаться на поддержке Украины Америкой. В одном из интервью телеведущий и кандидат на пост министра обороны США сказал, что идея о том, что война России против Украины в конечном итоге может привести к более масштабному конфликту в Европе, "преувеличена". И описал мотивы Путина для вторжения в Украину следующим образом: "Я хочу вернуть свое дерьмо".

Но было и другое заявление Хегсета об Украине. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он несколько раз приводил анализ хода боевых действий на канале Fox и говорил, что российская армия недооценила ВСУ.

Пит Хегсет. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Кристи Ноэм, которую Трамп назначил на высокий пост. Она оставила мужа и детей ради карьеры.