Оставила мужа и детей ради карьеры: что известно о Кристи Ноэм, которую Трамп назначил на высокий пост (фото)

Женщина уже давно в политике и придерживается республиканской позиции в своих взглядах

Новоизбранный президент США Дональд Трамп за два месяца до инаугурации, которая состоится 20 января, начал активно раздавать должности в своей администрации. Так, новый президент объявил, что главой Департамента правительственной эффективности станет Илон Маск, а должность секретаря Департамента внутренней безопасности получит Кристи Ноэм.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Кристи Ноэм, которая получит серьезную должность в Белом доме при Трампе.

Кристи Ноэм. Фото: Getty Images

Кристи Ноэм — противница Украины и "фанатка" Трампа

Кристи Ноэм — американская политик-республиканец, губернатор Южной Дакоты с 2019 года. Она родилась 30 ноября 1971 года в Южной Дакоте, сейчас ей 52 года. Кристи выросла на семейном ранчо в сельской местности, получила образование в университете Южной Дакоты, имеет степень бакалавра искусств и бакалавра политологии. Она замужем за Брайаном Ноэмом, у них трое совместных детей. При этом известно, что в 2011 году, когда Кристи стала членом Палаты представителей США, она переехала в Вашингтон, в то время как муж и дети остались жить на ранчо.

Кристи Ноэм. Фото: Getty Images

В политике она давно. Начиная с 2006 года Ноэм побеждала на выборах и была членом Палаты представителей штата аж до 2019 года. А с 2019 года она является губернатором штата Южная Дакота.

Кристи Ноэм весьма неоднозначная личность в политике — ее взгляды сильно перекликаются со взглядами самого Трампа. Так, она поддержала политику президента Трампа в прошлой каденции относительно мигрантов. И даже направила на границу с Техасом Нацгвардию штата Южная Дакота. Он также выступает против абортов, трансгендеров и против однополых браков. А во время пандемии коронавируса в своем штате противилась ограничениям, связанным с распространением ковида.

Кристи Ноэм и Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Кроме того Кристи Ноэм является противницей помощи Украине в войне с Россией. Она заявляла, что поддержка Украины — это "пустые траты" и "дорогостоящая стратегическая ошибка". По ее мнению, помощь Украине от США приведет к усилению дружбы между Россией и Китаем. Также она высказалась, что США слишком сильно рассчитывают на санкции, как средство сдерживания России.

Кристи Ноэм. Фото: Getty Images

Стоит отметить, что объявление Трампа кандидатуры Кристи Ноэм на пост секретаря Департамента внутренней безопасности пока ничего не означает. Ее кандидатуру должен поддержать Сенат, только тогда она вступит в должность.

Кристи Ноэм и Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена Виктора Орбана и что о ней известно. Родила ему пятерых детей и остается в тени.