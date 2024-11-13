Оставила мужа и детей ради карьеры: что известно о Кристи Ноэм, которую Трамп назначил на высокий пост (фото)
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Женщина уже давно в политике и придерживается республиканской позиции в своих взглядах
Новоизбранный президент США Дональд Трамп за два месяца до инаугурации, которая состоится 20 января, начал активно раздавать должности в своей администрации. Так, новый президент объявил, что главой Департамента правительственной эффективности станет Илон Маск, а должность секретаря Департамента внутренней безопасности получит Кристи Ноэм.
"Телеграф" решил выяснить, что известно о Кристи Ноэм, которая получит серьезную должность в Белом доме при Трампе.
Кристи Ноэм — противница Украины и "фанатка" Трампа
Кристи Ноэм — американская политик-республиканец, губернатор Южной Дакоты с 2019 года. Она родилась 30 ноября 1971 года в Южной Дакоте, сейчас ей 52 года. Кристи выросла на семейном ранчо в сельской местности, получила образование в университете Южной Дакоты, имеет степень бакалавра искусств и бакалавра политологии. Она замужем за Брайаном Ноэмом, у них трое совместных детей. При этом известно, что в 2011 году, когда Кристи стала членом Палаты представителей США, она переехала в Вашингтон, в то время как муж и дети остались жить на ранчо.
В политике она давно. Начиная с 2006 года Ноэм побеждала на выборах и была членом Палаты представителей штата аж до 2019 года. А с 2019 года она является губернатором штата Южная Дакота.
Кристи Ноэм весьма неоднозначная личность в политике — ее взгляды сильно перекликаются со взглядами самого Трампа. Так, она поддержала политику президента Трампа в прошлой каденции относительно мигрантов. И даже направила на границу с Техасом Нацгвардию штата Южная Дакота. Он также выступает против абортов, трансгендеров и против однополых браков. А во время пандемии коронавируса в своем штате противилась ограничениям, связанным с распространением ковида.
Кроме того Кристи Ноэм является противницей помощи Украине в войне с Россией. Она заявляла, что поддержка Украины — это "пустые траты" и "дорогостоящая стратегическая ошибка". По ее мнению, помощь Украине от США приведет к усилению дружбы между Россией и Китаем. Также она высказалась, что США слишком сильно рассчитывают на санкции, как средство сдерживания России.
Стоит отметить, что объявление Трампа кандидатуры Кристи Ноэм на пост секретаря Департамента внутренней безопасности пока ничего не означает. Ее кандидатуру должен поддержать Сенат, только тогда она вступит в должность.
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