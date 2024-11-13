Риск для Украины высокий: политолог оценил решение Трампа по Маску

Многие в команде Трампа верят в простые решения

Новоизбранный президент США Дональд Трамп создал новый Департамент правительственной эффективности, отвечающий за сокращение бюджетных расходов и так называемую реструктуризацию федеральных агентств. Его возглавят миллиардер Илон Маск и американский консерватор Вивек Рамасвами.

Политолог-международник Роман Еделев специально для "Телеграфа" рассказал, что может означать для Украины назначение Маска. Он подчеркнул, что сейчас сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий.

"Поэтому я предлагаю не гадания на кофейной гуще, а несколько предостережений для должного понимания ситуации. В Украине очень популярны простые решения. На подсознательном уровне мы надеемся, что можно, например, ликвидировать старый коррумпированный орган, создать новый добропорядочный орган, принять новое законодательство и зажить счастливо. Однако наш досадный опыт показывает, что так не работает. И когда мы видим подобное простое решение в США, мы сразу начинаем волноваться по этому поводу, перенося свой опыт на американские реалии. Чего делать на данном этапе не нужно", – отметил политолог.

Он добавил, что институциональная способность США значительно выше украинской. Полномочия органов государственной власти подробно определены и распределение этих полномочий прошло проверку десятилетиями. Поэтому, по мнению Еделева, вряд ли во время второй каденции Трампа возможен всеобъемлющий передел полномочий.

"И точно невозможен путём создания одного органа с не до конца понятными функциями. Еще и с сокращенным названием DOGE, одновременно являющимся интернет-мемом и криптомонетой, которую продвигает Илон Маск, в том числе, в сети Х. Поэтому вполне возможно, что это просто очередное хвастовство со стороны лиц, которые сейчас наслаждаются своей победой", — считает эксперт.

Однако риск от подобных инициатив именно для Украины достаточно высок, отметил он. Оптимизировать бюджетные расходы по внутренним делам США будет крайне сложно, поскольку любое урезание финансирования сразу ощутят американские граждане, по крайней мере, те, что подпадут под сокращение. Однако Трамп хочет быть лучшим президентом и для всех американцев в целом, и для каждого в частности.

"А вот во внешних расходах оптимизация действительно возможна. США тратят значительные ресурсы на продвижение демократии в разных уголках мира, финансируя, например, программы по развитию гражданского общества. И вот на эти программы финансирование уже уменьшалось во время первой каденции Трампа. Вполне возможно, что подобное мы увидим и на этот раз. В том числе под эгидой DOGE, которому нужно будет показать свою эффективность. Тем более, что Маск не выглядит человеком, понимающим ценность демократии и готовым тратить деньги на ее продвижение", — пояснил Еделев.

Поэтому Украина, как и многие другие государства, скорее всего, в этом аспекте потеряет, считает политолог. Причем объем потерь с DOGE может быть больше, чем без него. Однако влияние нового департамента именно на военную помощь Украине будет ограничено.

"Однако если говорить о военной помощи, то решения по ней будут приниматься на другом уровне и во многом лично Дональдом Трампом. И здесь нет особой разницы, кто будет возглавлять какой департамент, или кто будет занимать какую должность. Трамп уже не раз демонстрировал, что любой человек может быть уволен крайне быстро, если его позиция не будет совпадать с позицией Трампа. А потому к назначениям нужно относиться спокойно и работать с теми, кто будет назначен. Мы все равно на это повлиять не можем", — констатировал эксперт.

Впрочем, по его мнению, именно в этой невозможности влияния и кроется самая большая опасность для Украины. Назначение на руководящие должности в США — дело Трампа, а вот формирование у нового президента США правильного понимания ситуации в Украине — задача каждого, кто такое правильное понимание имеет.

"Потому что сейчас многие в команде Трампа верят в простые решения. А мы знаем, что они крайне редко дают тот эффект, которого от них ожидают", — резюмировал политолог.

Напомним, телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Маск сейчас оказывает значительное влияние на Трампа и на решения, которые принимает новоизбранный американский президент. Сейчас конгрессмены и сенаторы от Республиканской партии постоянно обращаются к Маску, чтобы через его посредничество укрепить свои политические позиции у нового лидера государства.