Это не Трамп. Кто на самом деле придумал фразу "Я остановлю все войны" - Владимир Омелян
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Бывший министр инфраструктуры Украины рассказал о роли Илона Маска в окружении Дональда Трампа
Многих удивило присутствие Маска во время телефонного разговора Трампа и Зеленского.
На самом деле автор тезиса "я остановлю все войны" — именно Маск, потому что войны отвлекают деньги из других рисковых проектов, а он опаздывает на Марс, из-за чего очень нервничает.
В 2015 году мы приложили огромные усилия, чтобы запустить рынок электрокаров в Украине.
С 2016 года пытались убедить начать разработку литиевых месторождений в Украине — крупнейших в Европе.
С 2017 года вели переговоры по размещению ГигаФабрики Тесла в Украине или хотя бы поставки в нее сырья или комплектующих, изготовленных в Украине.
В 2018 году объявили проект Гиперлуп в Украине, целью которого была разработка и тестирование высокотехнологичных решений за средства ЕС.
Можно легко представить, какой была бы поддержка Маска, если бы ключевые его проекты работали в Украине.
Я даже не упоминаю об украинских космических технологиях.
Но нам пришлось практическим путем доказать, что смех без причины таки делает только "хуже".
Источник: пост Омеляна в Facebook.
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