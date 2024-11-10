Бывший министр инфраструктуры Украины рассказал о роли Илона Маска в окружении Дональда Трампа

Многих удивило присутствие Маска во время телефонного разговора Трампа и Зеленского.

На самом деле автор тезиса "я остановлю все войны" — именно Маск, потому что войны отвлекают деньги из других рисковых проектов, а он опаздывает на Марс, из-за чего очень нервничает.

В 2015 году мы приложили огромные усилия, чтобы запустить рынок электрокаров в Украине.

С 2016 года пытались убедить начать разработку литиевых месторождений в Украине — крупнейших в Европе.

С 2017 года вели переговоры по размещению ГигаФабрики Тесла в Украине или хотя бы поставки в нее сырья или комплектующих, изготовленных в Украине.

В 2018 году объявили проект Гиперлуп в Украине, целью которого была разработка и тестирование высокотехнологичных решений за средства ЕС.

Можно легко представить, какой была бы поддержка Маска, если бы ключевые его проекты работали в Украине.

Я даже не упоминаю об украинских космических технологиях.

Но нам пришлось практическим путем доказать, что смех без причины таки делает только "хуже".

Источник: пост Омеляна в Facebook.