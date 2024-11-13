Ризик для України високий: політолог оцінив рішення Трампа щодо Маска

Багато хто в команді Трампа має віру в прості рішення

Новообраний президент США Дональд Трамп створив новий Департамент урядової ефективності, який буде відповідати за скорочення бюджетних витрат та так звану реструктуризацією федеральних агентств. Його очолять мільярдер Ілон Маск та американський консерватор Вівек Рамасвамі.

Політолог-міжнародник Роман Єделєв спеціально для "Телеграфа" розповів, що може означати для України призначення Маска. Він наголосив, що зараз складно спрогнозувати подальший розвиток подій.

"Тому я пропоную не ворожіння на кавовій гущі, а кілька пересторог для належного розуміння ситуації.В Україні дуже популярними є прості рішення. На підсвідомому рівні ми сподіваємося, що можна, наприклад, ліквідувати старий корумпований орган, створити новий доброчесний орган, прийняти нове законодавство і зажити щасливо. Однак наш прикрий досвід показує, що так не працює. І коли ми бачимо подібне просте рішення в США, то ми одразу починаємо хвилюватися з цього приводу, переносячи свій досвід на американські реалії. Чого робити на даному етапі не треба", — зазначив політолог.

Він додав, що інституційна спроможність США значно вища за українську. Повноваження органів державної влади детально визначені і розподіл цих повноважень пройшов перевірку десятиліттями. Тому, на думку Єделєва, навряд протягом другої каденції Трампа можливий всеосяжний переділ повноважень.

"І точно не можливий шляхом створення одного органу з не до кінця зрозумілими функціями. Ще й зі скороченою назвою DOGE, що одночасно є інтернет-мемом і криптомонетою, яку просуває Ілон Маск в тому числі в мережі Х. Тому цілком можливо, що це просто чергове хизування з боку осіб, які зараз насолоджуються своєю перемогою", — вважає експерт.

Проте ризик від подібних ініціатив саме для України доволі високий, зазначив він. Оптимізувати бюджетні витрати у внутрішніх справах США буде вкрай складно, оскільки будь-яке урізання фінансування одразу відчують американські громадяни, принаймні ті, що підпадуть під скорочення. Проте Трамп хоче бути найкращим президентом й для усіх американців загалом, й для кожного зокрема.

"А от у зовнішніх видатках оптимізація і справді можлива. США витрачають значні ресурси на просування демократії в різних куточках світу, фінансуючи, наприклад, програми з розвитку громадянського суспільства. І ось на ці програми фінансування вже зменшувалося під час першої каденції Трампа. Цілком можливо, що щось подібне ми побачимо і цього разу. В тому числі під егідою DOGE, якому треба буде показати свою ефективність. Тим паче, що Маск не виглядає людиною, яка розуміє цінність демократії і готова витрачати гроші на її просування", — пояснив Єделєв.

Тому Україна, як і багато інших держав, швидше за все, в цьому аспекті втратить, вважає політолог. При чому обсяг втрат з DOGE може бути більшим, ніж без нього. Проте вплив нового департаменту саме на військову допомогу Україні буде обмежений.

"Однак якщо говорити про військову допомогу, то рішення щодо неї прийматимуться на іншому рівні і багато в чому особисто Дональдом Трампом. І тут немає особливої різниці хто очолюватиме який департамент, чи хто обійматиме яку посаду. Трамп вже не раз демонстрував, що будь-яка людина може бути звільнена вкрай швидко, якщо її позиція не співпадатиме з позицією Трампа. А тому до призначень треба ставитися спокійно і працювати з тими, хто буде призначений. Ми все одно на це вплинути не можемо", — констатував Єделєв.

Однак, на його думку, саме у цій неможливості впливу і криється найбільша небезпека для України. Призначення на керівні посади у США — справа Трампа, а ось формування у нового президента США правильного розуміння ситуації в Україні — завдання кожного, хто таке правильне розуміння має.

"Бо зараз багато хто в команді Трампа має віру в прості рішення. А ми знаємо, що вони вкрай рідко дають той ефект, якого від них очікують", — резюмував політолог.

Нагадаємо, телеканал CNN, посилаючись на власні джерела повідомив, що Маск зараз має значний вплив на Трампа та на рішення, які приймає новообраний американський президент. Зараз конгресмени та сенатори від Республіканської партії постійно звертаються до Маска, щоб через його посередництво зміцнити свої політичні позиції біля нового лідера держави.