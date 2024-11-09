Известный российский социолог-оппозиционер Игорь Эйдман – о том, каковы будут результаты попыток Трампа и Маска договориться с Путиным:

Два мудреца в одном тазу

Пустились по морю в грозу

Илон Маск, который участвовал в недавнем разговоре Трампа и Зеленского, прокомментировал новость Newsweek о том, что Трамп планирует создать 800-мильную демилитаризованную зону по линии фронта между Россией и Украиной, где разместятся британские и европейские войска:

"Скоро бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов истекло". The Wall Street Journal сообщил, что такой "мирный план" предполагает закрепление за Россией занятых ей территорий, создание по линии фронта буферной зоны и остановку интеграции Киева в НАТО на 20 лет. Именно это, видимо, Трамп и Макс собираются предлагать Путину и уверенны в успехе.

Сделка подлая и предательская. Но не это даже главное — она абсолютно не реализуема. Трамп и Маск действительно конченные "мудрецы". Видимо, они не понимают, что Путин на такой вариант "мира", предполагающий введение войск стран НАТО на территорию даже не просто Украины, а той ее части, которую Россия формально аннексировала, очевидно не согласится. Он просто расхохочется "мудрецам" в лицо. Вернее, вначале потребует вывода украинских войск из Курской области, а потом обманет и выставит ультиматум с требованием фактической капитуляции Украины. Таковы его условия "мира", он даже не собирается их скрывать.

Если "двум мудрецам в одном тазу" Трампу и Маску нужен такой урок, пусть они его получат. Может быть что-то поймут, обидятся и начнут как-то действовать против питерского кидалы (хотя я, к сожалению, в этом сильно сомневаюсь).

Источник: Facebook Игоря Эйдмана