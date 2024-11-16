КНДР передала Росії зенітні та ракетні установки, які вже на одному з напрямків - FT

КНДР продовжує вкручуватись у війну

Росія отримала від Північної Кореї щонайменше 50 самохідних артилерійських установок (САУ) "Koksan" та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню.

Про це пише Financial Times, спираючись на дані української розвідки. Зазначається, що йдеться про 170-мм САУ М-1989 Koksan.

Ешелон цієї техніки нещодавно помітили у Красноярську в Росії. За словами джерел, Кремль також міг отримати від КНДР реактивні системи залпового вогню, ймовірно, М-1991. Вони аналог радянського "Урагану".

До того ж Північна Корея повідомляла про модернізацію цієї РСЗВ. Її оснастили "високоточними" ракетами. М-1991 може вести вогонь як звичайними снарядами, так і керованими.

Наразі Пхеньян відправив цю зброю до Москви, аби випробувати її в умовах справжнього бою.

За словами видання, цю техніку Росіяни направляють на Курщину, де вже окупанти розмістили приблизно десяток тисяч північнокорейських солдатів.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман зауважив, що нові постачання зброї — модель поглиблення північнокорейського втручання у війну.

"Починаючи від відправки великих обсягів боєприпасів, зброї і закінчуючи безпосередньою стороною у цій війні, що може допомогти російським військам знову захопити Курську область", — сказав він.

Фахівець наголосив, КНДР вже значно вплинула на війну, надавши Росії мільйони артилерійських боєприпасів для російських окупантів у 2023 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що особливого у північнокорейських гарматах "Koksan", які помітили в РФ.