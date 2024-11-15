"Участие КНДР — не слабость Путина": турецкий эксперт о боях на Курщине и ошибке, которую совершает Запад

Привлеченные северокорейцы входят в особое подразделение армии КНДР

Курская операция Вооруженных сил Украины стартовала более 100 дней назад, в августе этого года. В настоящее время украинские войска продолжают удерживать значительную часть захваченной территории, в то время как россияне не оставляют наступательных действий и приобщают к ним северокорейских солдат.

О ходе боевых действий и тактике, которую сейчас избрал Кремль, шла речь во время дискуссии в Институте Гудзона (Вашингтон), передает корреспондент "Телеграфа".

Эксперт Института Гудзона из Турции Кан Касапоглу пояснил, что в Курскую область российская армия привлекла микс подразделений.

"Мы видим преимущественное присутствие российской морской пехоты, в том числе 810-й бригады, базирующейся в Крыму, и 155-й морской пехоты. Это подразделение "известно" своими печально известными действиями. Мы видели это в наших отчетах о событиях в Украине: Буча, Ирпень и другие массовые убийства. Именно 155-я морская пехота является одним из основных подразделений, ответственных за эти преступления.

Наряду с российскими морскими пехотинцами действуют российские воздушно-десантные войска — стратегический резерв президента России, и, пожалуй, одно из немногих оставшихся элитных подразделений в российской армии. Дополнительно к этому есть северокорейский контингент", — объяснил турецкий эксперт.

По его словам, северокорейские войска преимущественно происходят из 11 корпуса специальных сил Северной Кореи.

Этот корпус является особым подразделением. Он играет заметную роль в северокорейской военной доктрине, поскольку является ядром их специальных сил, а также стратегической силой.

Это стратегическая единица, основная экспертиза которой состоит в открытии второго фронта, глубоком проникновении в тыл боевых формирований противника и проведении там отдельных боевых операций", — добавил Касапоглу.

Но отметил, что есть два важных нюанса, которые следует помнить, анализируя участие Северной Кореи в боевых действиях.

"Во-первых, в начале развертывания северокорейских войск некоторые западные фигуры, включая представителей правительств и НАТО, называли это признаком слабости России.

Я не мог поверить в то, что слышал. Потому что представьте себе, если бы сейчас смешанная бригада бойцов британских Специальных воздушных сил, американских рейнджеров и морских котиков отправилась в Курск, чтобы помочь украинским войскам. И если бы один из российских генералов, еще оставшийся в уме, например, генерал Теплинский, назвал это признаком слабости Вооруженных сил Украины.

Это не слабость. Это признак коалиционных военных усилий, ведь в Украину вторглись не только российские войска, но и коалиция, в которую входят россияне, иранцы (как основной поставщик дронов), а теперь и северокорейцы», — подчеркнул Кан Касапоглу.

Второй важный момент: если рассматривать общий баланс сил между вооруженными силами Украины и России, участие северокорейских солдат может показаться незначительным пополнением. Но никак не в контексте курского театра боевых действий.

"Введение 2 тысяч солдат, что составляет 20% от общего российского контингента там, и примерно половину или треть всего украинского присутствия в регионе, является существенным…

Если это элита северокорейских особых сил, то их роль имеет значение. В соотношении сил или боевой эффективности не хочется слишком углубляться в военную терминологию, но с точки зрения математического моделирования известно, что соотношение 1:3 или 3:1 является критическим для проведения наступательных или оборонительных операций. На данный момент можно сказать, что у россиян преимущество в соотношении сил", — пояснил Касапоглу.

Но добавил, что, несмотря на "чрезвычайно высокий" темп операций, украинцы удерживают свои позиции.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, что украинские военные получили доказательство пребывания военных из Северной Кореи на территории Курской области России: ГУР перехватило соответствующие переговоры.